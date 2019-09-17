فالفيردي يعلق على تعادل برشلونة مع دورتموند

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علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تعادل فريقه مساء اليوم أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" لقد عانينا كثيراً أمام دورتموند وقاموا بعممل الكثير من الفرص الخطيرة ، ولم يكون لدينا الكثير من الفرص، إنهم فريق قوي على أرضهم".



وأضاف :" لاعبو دورتموند قاموا بتعقيد المباراة علينا ولكن من حُسن الحظ كان تير شتيغين موجود".



وأشار :" يحتاج اللاعبين في خط الهجوم للعب سوياً أكثر للتعرف على بعضهم والانسجام أكثر ، اليوم كانت الخطوة الأولى".



وعن عودة ميسي للمشاركة مجددًا في المباريات بعد التعافي من الإصابة قال :" لاعب لم يلعب من الموسم السابق ، ودخل ولعب في مباراة بـ وتيرة مرتفعة جداً وهو غير مستعد ، لقد لعب اول 30 دقيقة له هذا الموسم ، وأيضاً سواريز كانت المباراة الاولى الكاملة له هذا الموسم".



وأثنى فالفيردي على تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني قائلًا :" لدينا حارس مرمى عظيم، قام بعمل رائع في مباراة اليوم".

