وزير دفاع الاحتلال السابق يدعو لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

دعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة بعدما أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عدم وجود فائز واضح في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الثلاثاء.





وقال ليبرمان، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" الذي من المحتمل أن يلعب دورا مؤثرا في تشكيل الحكومة القادمة، أمام حشد انتخابي في القدس "لدينا خيار واحد فقط هو حكومة وطنية ليبرالية موسعة تضم (أحزاب) إسرائيل بيتنا وليكود وأزرق أبيض".





وحزب أزرق أبيض يقوده بيني جانتس. بينما يتزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب ليكود ويقود ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا اليميني.





وفي وقت سابق، ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عقب صدور النتائج الأولية للانتخابات أنه لن ينجح أي ائتلاف بدون حزبه، وانهم من سيحدد رئيس الحكومة.





ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان قوله بعد تبين النتائج الأولية للانتخابات: "لن ينجح أي ائتلاف بدون "إسرائيل بيتنا"، مشيراً بقوله إلى أنه "نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة"





وأوضحت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تقدم تحالف أزرق ابيض بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعد، بينما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا.





ونقلت القناة 13 الإسرائيلية أن "حزب الليكود حصل على 31 مقعدا ،و تحالف أزرق ابيض – 33، و القائمة "المشتركة" – 13، وحزب "يسرائيل بيتينو" – 8، وقائمة "يمينا" – 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي– 6، وتحالف "العمل – غيشر"- 6".





وتشير العينات الانتخابية لقنوات التلفزة الثلاثة في إٍسرائيل إلى أن مجموع ما حصلت عليه أحزاب (اليمين والمتدينين تراوح بين 57 و54 مقعدا)، وأحزاب (يمين الوسط واليسار والعرب 58 إلى 55 مقعداً). وأن حزب (يسرائيل بيتينو) بزعامة أفيغدور ليبرمان هو بيضة القبان.