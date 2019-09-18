شاهد.. قصيدة أم مصرية أصيلة في حب السيسي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e، مساء الثلاثاء، فيديو لأم مصرية أصيلة، تلقي قصيدة في حب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر ومؤسسات الدولة، بكل عفوية وتلقائية.





وقالت السيدة: "يا مصر محتبك في عيون الناس إنتي، إزاي ينزل عليكي الحرب وإنتي صبرتي، دا إنتي مؤيدة بجذور النصر في السماء إنتي، ومع الرسول صلى الله عليك وسلم رباط بيكي إنتي، سيسي بيقولك يا مصر، هيجيب النصر فيكي إنتي، سيسي جامع ليكي الناس، عشان الخير فيكي أنتي".





من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصري قام ببناء مؤسسات الدولة بدمه، معقبًا: "كل العائلات المصرية التي خرجت في 30-6 كانت تعلم أن هناك مليشيات إخوانية في الشوارع، ولم تخاف من النزول إلى الشوارع لإزالة حكم الإخوان، لذلك العائلة المصرية هي الاكثر حرصا على حماية الوطن، والتصدي لكل المتآمرين".



