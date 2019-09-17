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تير شتيجن.. الأفضل في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:20 م
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تير شتيجن.. الأفضل في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
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عمر عبدالعزيز
 
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خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على المباراة القوية التي جمعت بين كلا من برشلونة الإسباني ونظيره بوروسيا درتموند الألماني ، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة خلال المباراة.

وقدم الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لاعب برشلونة الإسباني، مستويات أكثر من رائعة خلال هذه المباراة، وكلل مجهوداته بالتصدي لركلة جزاء.

وعقب انتهاء المباراة، أكد مارك تير شتيجين، حارس مرمى فريق برشلونة، أنه كانت لدي المنافس بوروسيا دورتموند الألماني فرص واضحة جداً، بسبب الجودة التي يتمتع بها لاعبوه.

وقال شتيجن في تصريحات صحفية بعد التعادل سلبيًا أمام بوروسيا دورتموند: "يعرف الجميع قدراتي، وانا واثق بـ نفسي واليوم كانت مناسبة لاثبات ذلك".

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة جيدة بالرغم من ان هناك جوانب يجب ان نحسنها ، لدينا نقطة أعتقد انا مناسبة لكلا الفريقين".

وواصل: "التصدي لـ ركلة الجزاء ؟ من الصعب توقع اين يسدد رويس ولكن اليوم كنت موفقاً في ايقافها".

واختتم يوقوله: "يعرف الناس ما انا قادر عليه اريد دائماً ان اكُن 100%".
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