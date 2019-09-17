حلق شعرها فقتلته.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها في الإسكندرية



تعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور علي جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.



كانت حريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان توصلت أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة " ر. ع. م " 35سنة ربة منزل زوجة المجني علية " ه. أ. ع " بعدما قام بتضييق عليها ومنعها الخروج من المنزل بسبب شكه فى سوء سلوكها ومنعها من استخدامها الهاتف المحمول فقررت الهروب من المنزل إلى أن المجني عليه تمكن من العثور عليها باحدي الكافيهات واصطحبها إلى المنزل وقيدها من يديها ورجليها وتعدى عليها بالضرب وقام بحلق شعر رأسها بشفرة موس وأصابها بعدد 9 طعنات في أنحاء جسدها واجبرها علي مشاهدة نفسها أمام المرأة بتلك الحالة وقام بالاتصال بنجلها واخبرة بأن والدته سيدة سيئة السمعة.



وأضافت التحقيقات أن المتهمة طلبت من زوجها فك وثاقها لقضاء حاجتها فغافلته واستحوذت على قطعة حديدية تمثال وقامت بضربة على رأسه واستحوذة علي سلاح أبيض سكين كانت بحوزته وتعدت عليه بعدد 9 طعنات أودت بحياته في الحال وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض علي المتهمة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها فاصدرت حكمها السابق علي المتهمة.



في سياق اخر، امرت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس صاحب مركز تعليمى غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على الطلاب وإيهامهم بالحصول على شهادات من المعهد، مقابل مبالغ مالية، وسماع شهادة الطلاب المجنى عليهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "م.م"، صاحب معهد تعليمى، كائنة بشارع محمد نجيب بمنطقة المنتزة أول، بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" وحصوله على مبالغ مالية يتحصل عليها من الطلاب.



توصلت التحريات بتقدم 30 طالب ببلاغ ضد صاحب المعهد يتهمونه بالنصب عليهم بعد أن تحصل منهم على مبالغ مالية بعد دراستهم بالمعهد، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود شهادات فى التخصصات التى تم الالتحاق بها، رغم حصولهم على كارنيهات من المعهد تفيد دفعهم كافة المبالغ المالية.



بتقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر رقم 28820 لسنة 2019 جنح المنتزة أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م " ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها المجني علية " ه. أ. ع ".