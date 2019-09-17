متخصص في "السوشيال ميديا": الحسابات المزيفة على مواقع التواصل تزداد بشكل مستمر (فيديو)

قال مينا فايق، المتخصص في السوشيال ميديا، إن الدول الأوروبية تتعامل بوعي مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهم ليسوا مهتمين بالسوشيال ميديا مثل المصريين.





وأشار "فايق"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أننا نحتاج إلى وعي في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا نصدق كل نراه عليها، منوهًا بأن مصر بها ذباب إليكتروني بعدد كبير قد يصل إلى ملايين.





وأضاف أن الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تزداد في مصر بشكل مستمر، حيث قد تصل إلى نحو 20 مليون حساب، منوها بأن عدد حسابات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي ليست معروفة بدقة.





وفي سياق متصل، قال رشاد أحمد، المتخصص في السوشيال ميديا، خلال حواره بالبرنامج، إن هناك نحو 40 مليون حساب مصري على موقع "الفيسبوك"، بينما مجمل المصريين على تويتر لا يزيد عن مليون مستخدم.





هذا وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بالمؤتمر الثامن للشباب على ضرورة العمل على زيادة وعي المصريين بما يحاط حولهم من مؤامرات، وخطورة نشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.



