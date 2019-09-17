ساديو ماني يرد على أنانية محمد صلاح بلقطة مثيرة للجدل (فيديو)

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يبدو أن أزمة السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح لن تنتهي قريبًا، في ظل عدم التعاون المثمر بين الثنائي داخل أرضية الملعب، وظهر ذلك اليوم في مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، حيث قام ساديو ماني بتمرير كرة سيئة للغاية لمحمد صلاح الذي كان في وضع مثالي يجعله يهز شباك الفريق الإيطالي بكل سهولة، إلا أن السنغالي قام بتمرير الكرة بطريقة غير مثالية.