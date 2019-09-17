جونسون لـ"ولي العهد": لا بد من الرد الجماعي على "هجوم أرامكو"

اتصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأكد على أهمية الرد الجماعي على هجوم أرامكو.

ودان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو.





ووفقاً للعربية، شدد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية، مؤكدا حرص بريطانيا على أمن المملكة.





وجدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.





وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.





وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.





ويوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.





بدوره اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطير وشائن" . وقال :" إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفاً أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية. وأضاف "الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول... أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماماً وهو ما سيحدث قريبا".





إلى ذلك، أكد أن هذا الهجوم خطير وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، قائلاً "إنه عمل شائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".