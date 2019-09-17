أخبار ريال مدريد: 7 مصابين قبل مواجهة سان جيرمان وزيدان يزف بشري سارة للجماهير وتفاصيل عرض الريال الضخم لضم صفقة القرن

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد الملكي لتجهيز وتقديم عرض مغري لباريس سان جيرمان لم نجمه الفرنسي كيليان مبابي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- تشيلسي يحصن نجمه ضد إغراء ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إيطالية عن خطة تشيلسي في البدء في تحصين نجم الفريق تامي إبراهام خوفًا من رحيله إلى ريال مدريد.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة تشيلسي تسعى بشدة لتجديد عقد الشاب تامي أبراهام بسبب أنباء عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.





وأكد الموقع الإيطالي أن عقد أبراهام مع البلوز ممتد حتى صيف 2022 ولكن النادي اللندني يسعى لتمديد عقده لمدة موسم آخر.





وأوضح الموقع الإيطالي أن أبراهام حاليًا هو النجم الأول للفريق في الموسم الحالي بعد تسجيله 7 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تشيلسي محروم من عقد أية صفقات حتى نهاية الموسم الحالي وبالتالي من الصعب أن يتخلى عن أي لاعب مهم في صفوفه هذا الموسم.





يذكر أن أبراهام قاد فريقه تشيلسي الإنجليزي لفوز عريض على حساب نظيره فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي على ملعب الأول (مولينيو) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) وانتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.





- ريال مدريد يسعى لضم نجم باريس سان جيرمان بعقد خرافي





أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرض مغري لإقناع الفرنسي كيليان مبابي نجم سان جيرمان بالانضمام إلى الملكي في الموسم المقبل.





وأكد موقع ليو سبورت الفرنسي أن ريال مدريد سيبذل كل الطرق من أجل إقناع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال مدريد يستعد لتجهيز عقداً خرافياً من أجل ضم مبابي ومنحه راتباً مغريا تبلغ قيمته 35 مليون يورو سنوياً بالإضافة إلى 5 ملايين يورو وسيكون هذا العرض بمثابة إغراء كبير للاعب للانضمام إلى الملكي.





وأكد الموقع الفرنسي أن صفقة مبابي ستكلف خزائن ريال مدريد حوالي 225 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافآت وحوافز لباريس سان جيرمان الفرنسي.





وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.





وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وكان من المتوقع ألا يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع الماضي باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.





- زيدان يستقر على بديل راموس أمام باريس سان جيرمان





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على بديل المدافع سيرجيو راموس في مباراة الغد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان استقر على بديل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق والذي سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي إيدر ميليتاو نجم ريال مدريد يترقب المشاركة أساسيًا في تلك المواجهة في ظل إيقاف الثنائي سيرجيو راموس وناتشو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مباراة باريس سان جيرمان ستشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي أساسياً مع ريال مدريد هذا الموسم.





وكان ريال مدريد الإسباني تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة من بورتو البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.





ويعتبر إيدر أول صفقات ريال مدريد لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل علما بأن الصفقة قد كلفته 50 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع بورتو البرتغالي.





- ريال مدريد يبذل جهوده لضم جوهرة باريس سان جيرمان





أكدت وسائل إعلام إسبانية مواصلة ريال مدريد الإسباني سعيه من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن وضعه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي على رأس قائمة أولوياته لضمه في الفترة المقبلة.





وأفاد الإسباني إدواردو الصحفي في برنامج الشرنجيتو بأن إدارة الميرينجي دخلوا في مفاوضات فعلية مع الم الفرنسي وتوصلوا لاتفاق يقضي بانضمامه إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيف المقبلة بمقابل مادي خيالي قد تصل قيمته إلى 275 مليون يورو ليصرف بذلك الملكي النظر عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وأشارت التقارير إلى أن نيمار خرج أيضاً من حسابات برشلونة فريقه السابق الذي يدخل صراعاً شرساً في الوقت حالي مع ريال مدريد ويرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي بعد فشله في استعادة نجمه البرازيلي إلى صفوفه مرة أخرى ولكن سيكون اللاعب أقرب لريال مدريد الذي يرغب في جعله الأغلى على مستوى العالم.





وألمحت التقارير الصحفية أن عقد لاعب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ولكن النجم الفرنسي ألمح في وقت سابق إلى رغبته في بدء تجربة جديدة في صفوف نادي آخر لذلك بدأت عدد من الأندية في التحرك من أجل حسم المفاوضات مع النجم الفرنسي.





وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.





وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وكان من المتوقع ألا يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع الماضي باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.





- 7 مصابين في قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان





أكدت تقارير صحفية إسبانية أن قائمة ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء بملعب حديقة الأمراء شهدت عددا كبيرا من الغيابات التي باتت تهدد الفريق بالتعثر في بداية مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها بـ13 لقبا.





وذكرت التقارير أن القائمة ضمت غياب 7 نجوم، منهم 5 بسبب الإصابة وهم الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعبو الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي والإسبانيان فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو بالإضافة إلى قائد الفريق ومدافعه الإسباني سيرخيو راموس ومواطنه الظهير ناتشو فرنانديز المعاقبين بالإيقاف لمباراة واحدة.





وأشارت التقارير إلى أن القائمة شهدت عودة الجناح الويلزي جاريث بيل بعد غيابه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني بسبب تراكم البطاقات كما ضمت 3 لاعبين فقط في خط الوسط هم البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكولومبي خيمس رودريجيز.





وكشفت التقارير الإسبانية أن مارسيلو هو آخر اللاعبين المنضمين لقائمة المصابين في الريال بعد تعرضه لإصابة في العنق.





وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي :- تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوب وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو ورافائيل فاران وفيرلاند ميندي وأدريان دي لافوينتي وكاسيميرو وتوني كروس وجيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوش وكريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.





ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني غدًا الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.





وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن مالك نادي باريس سان جيرمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد سوف يشاهد مُباراة ريال مدريد ضد فريقه غدًا من قلب الملعب برفقة رئيس النادي ناصر الخليفي ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.





- فاران يعترف.. مواجهة باريس سان جيرمان صعبة رغم غياب الكبار





أكد الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه باريس سان جيرمان في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.





وقال فاران في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" هناك غيابات كثيرة للاعبين كبار في باريس سان جيرمان ، لكن هذا لا يعني ان المباراة لن تكون صعبة".





وأضاف :" نحن نعلم أن جمهور باريس سيضغط وأن لدينا مباراة صعبة للغاية، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع :" دوري أبطال أوروبا هو أصعب مسابقة للأندية، لقد لعبنا بشكل جيد لدة 45 دقيقة في المباراة الماضية أمام ليفانتي، ولكن علينا أن نستمر طوال الـ90 دقيقة".





وزاد :" نحن نتحسن و نبحث عن التوازن بشكل أكبر في مبارياتنا، من أجل تحقيق أهدافنا في كل مباراة".

وعن غياب راموس عن مباراة الغد قال :" سيرجيو راموس هو قائدنا ، الجميع يحترمه كثيراً لأنه يستحق ذلك".





أما عن كريم بنزيمة فقال :" كريم بنزيمة هو أحد رؤساء غرفة خلع الملابس ، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأتم حديثه :" دوري ابطال أوروبا هو حدث خاص جداً لنادي مثل ريال مدريد".





ويستهل ريال مدريد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا غدًأ الأربعاء عندما يلاقي مصيفه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





ويبحث ريال صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة الأوروبية الفوز في مباراة الغد لتوجيه رسالة إلى منافسيه بقدرته على المنافسة على اللقب بعدما ودع البطولة في الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام الهولندي.





- زيدان يعلن جاهزية نجمه لموقعة باريس





أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على جاهزية أحد نجوم الفريق من أجل المشاركة في المباراة المقبلة ضد باريس سان جيرمان والمقرر إقامتها مساء يوم غدٍ الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هازارد جاهز تماماً للعب المباراة، أعتقد أننا بدأنا بداية جيدة في هذا الموسم".





وتابع: "بنزيما ليس مجرد هداف، بالرغم من انه يسجل أكثر الآن، لكنه في الغالب لاعب جماعي وهذا هو أكثر ما يهمني".





وأكمل: "من الأهم الليجا أم الأبطال؟ بالنسبه لريال مدريد كل شيء مُهم، بالطبع باريس سان جيرمان من الفرق المُرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصةً مع وجود الثلاثي نيمار وكافاني ومبابي".





وأضاف: "بنزيما دائمًا ما يملك دافع للفوز، لكن ربما هنا أكثر قليلاً بسبب التنافس بين باريس وليون، ويمكن أن يلعب خاميس رودريجيز في العديد من المراكز، لكن صحيح أنه كلما كان قريباً من الهجوم كان أفضل، إنه لاعب مهم ونريده أن يكون مرتاحاً".





وأردف: "إيكاردي لاعب ممتاز وقد أثبت ذلك دائمًا، إنه هداف، ونحن نحترم كيلور نافاس كثيراً".

وانتقل زيدان للحديث عن هازارد: "لديه الكثير من التصميم والطموح لفعل شيء كبير لهذا النادي، دع هازارد يستقر وسترى ما يمكن أن يفعله".





والجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت ريال مدريد في المجموعة الأولي رفقة فرق؛ باريس سان جيرمان وكلوب بروج وجالطة سراي التركي.





ويواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "برينس دي بارك" مساء يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.





- مالك باريس سان جيرمان "أمير قطر" يحضر موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال





يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مالك نادي باريس سان جيرمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سوف يشاهد مُباراة ريال مدريد ضد فريقه غداً، من قلب الملعب، برفقة رئيس النادي ناصر الخليفي، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.





ومن الجدير بالذكر أنه قد استدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي 19 لاعباً لخوض المباراة، التي ستقام في إطار الجولة الأولى في دور المجموعات، على على ملعب حديقة الأمراء.





وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد لهذه المباراة، على النحو التالي:





في حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوب.

في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، أودريوزولا، ميندي ودي لا فوينتي.

في خط الوسط: كروس،كاسيميرو وخاميس.

في خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو ويوفيتش.





وعلى الجهة الأخرى، فسوف يفتقد "إلبي إس جي" الدولي البرازيلي نيمار بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل اليويفا بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بالإضافة للفرنسي الدولي كيليان مبابي، لعدم تعافيه من الإصابة، وعبدو ديالو والمهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، أيضًا بداعي الإصابة.





- ريال مدريد يضع خطة مستقبلية للتغلب على كبار أندية أوروبا





أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني لديــه خطة بديلة لترتيب صفوفه حيث أن نادي بحجم ريال مدريد لا يسير أبداً بـ دون تخطيط، والفريق حالياً يراهن على عنصر الشباب ويتعامل معهم على نهج واضـح وهو التعاقد مع لاعب صغير صاحب موهبة ثم الرهان على أن يُقنع فور وصوله، أو العمل على موهبته لـ ينجح مستقبلاً.





وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الخطـة في ريال مدريد تُسمى مارتن أوديجارد، الذي يبلغ الآن 20 عاماً ليصبح الآن صاحب جودة وموهبة بعد أن تعاقد معه ريال مدريد في عمر الـ 17 ربيعاً، النرويجي الذي استبعد فكرة الانتقال إلى ليفربول، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونه، وذلك من أجل اللعب في البرنابيو.





خطة ريال مدريد مع الياباني كوبو الطفل الذي يبلغ عمره 18 عاماً، والـذي يلعب معاراً لـ ريال مايوركا من أجل صقل موهبته ومنحه الاستمرارية ، ثم خطة ريال مدريد بـ التعاقد مع رودريجو صاحب الـ 18 عاماً والإبقاء عليه في الكاستيا سيراً على خطوات فينيسيوس جونيور.





وكـذلك الأمر مع بقيـة الشباب، حيث تُسمى خطة ريال مدريد بـ سيبايوس، فاييخو، ريجيلون، اللاعبين الذين عليهم أن يكبروا على الصعيد الفني، ثم العـودة لـ مساعدة ناديهم، هذه هي خطـة ريال مدريد والرهان على عنصر الشباب.

وقد صمم ريال مدريد هذا النهـج من أجل مواجهة الفرق المدعومة مالياً، والرهان سيكون على العنصر الخام والعمل على تطويره والاعتناء به، خاصة الشباب الذين تجذبهم فكرة ارتداء قميص أفضل نادي كرة قدم في التاريخ.





المكانة التي يتمتع بها ريال مدريد والغير متوفرة في أندية المال، العظمة التي يتعين على ريال مدريد الإستفادة منها لذلك كل من اوديجارد، فينيسيوس، كوبو، رودريجو، سيبايوس، يعلمون أن السعادة تكمن في أن تكون لاعباً لـ كرة القدم في السانتياجو برنابيو معبد كرة القدم العالمية.





- صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة بشأن لاعب ريال مدريد المنتظر





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الخطة التي سينتهجها ريال مدريد من أجل كسب موهبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "نادي بحجم ريال مدريد لا يسير أبداً بـدون تخطيط ، الفريق حالياً يراهن على عنصر الشباب ويتعامل معهم على نهج واضـح وهو التعاقد مع لاعب صغير صاحب موهبة ثم الرهان على أن يُقنع فور وصوله ، أو العمل على موهبته لـينجح مستقبلاً".





وتابعت: "الخطـة في ريال مدريد تُسمى أوديجارد ، الذي يبلغ الآن 20 عاماً ليصبح الآن صاحب جودة وموهبة بعد أن تعاقد معه ريال مدريد في عمر الـ 17 ربيعاً ، النرويجي الذي استبعد فكرة الانتقال إلى ليفربول، بايرن ، يونايتد ، السيتي ، آرسنال ، برشلونه ، وذلك من أجل اللعب في البرنابيو ".





وأضافت: "خطة ريال مدريد مع الياباني كوبو الطفل الذي يبلغ عمره 18 عاماً ، والـذي يلعب معاراً لـ ريال مايوركا من أجل صقل موهبته ومنحه الاستمرارية ، ثم خطة ريال مدريد بـ التعاقد مع رودريجو صاحب الـ 18 عاماً والإبقاء عليه في الكاستيا سيراً على خطوات فينيسيوس جونيور".





وواصلت: "كـذلك الأمر مع بقيـة الشباب ، تُسمى خطة ريال مدريد بـ سيبايوس ، فاييخو ، ريجيلون ، اللاعبون الذين عليهم أن يكبروا على الصعيد الفني ، ثم العـودة لـمساعدة ناديهم ، هذه هي خطـة ريال مدريد والرهان على عنصر الشباب".





واستكملت: "صمم ريال مدريد هذا النهـج من أجل مواجهة الفرق المدعومة مالياً ، الرهان على العنصر الخام والعمل على تطويره والاعتناء به ، خاصة الشباب الذين تجذبهم فكرة ارتداء قميص أفضل نادي كرة قدم في التاريخ ".

واختتمت: "المكانة التي يتمتع بها ريال مدريد والغير متوفرة في أندية المال، العظمة التي يتعين على ريال مدريد الإستفادة منها لذلك كل من اوديجارد، فينيسيوس ، كوبو ، رودريجو ، سيبايوس ، يعلمون أن السعادة تكمن في أن تكون لاعباً لـ كرة القدم في السانتياغو برنابيو معبد كرة القدم العالمية ".



