رئيس الوزراء البريطاني: نؤكد التزامنا بأمن السعودية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن

إدانته للهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية.

وأكد جونسون، الالتزام بأمن المملكة العربية السعودية.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية الرد الجماعي على الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية.

وشدد وزير الطاقة على أن الأعمال التخريبية التي عانت منها المملكة والشركة، تثبت أن من يخرب في المملكة يخرب في اقتصاد العالم؛ لذلك فأي دولة عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها الاقتصادي وليس فقط على أمن اقتصاد المملكة.

وتابع وزير الطاقة: إننا كحكومة نطلب دائمًا من شركة أرامكو زيادة المخزون في المملكة، ومنذ فترة كنا على تواصل مع الشركة لزيادة المخزون الداخلي كإجراء فاعل، وهذه سياسة أثبتت أنها متوافقة مع ما نراه من أحداث متسارعة.

هذا وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو لديها قدرة مخزونية كبيرة في المنتجات النفطية، لن نفصح عنها، كجزء من السلامة وكتأكيد لأهمية وجود المخزونات سواء في الداخل والخارج.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.



وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.



وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح يوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".



وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".



وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.



وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.

وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.





ووفق تقارير، تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.



وتصدر هاشتاج "بقيق" الأكثر تداولا في السعودية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن حريق بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.





وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.





وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.

وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.