تصريحات وزير الطاقة السعودي تهوي بأسعار النفط عند التسوية.. و"برنت" يسجل 64.47 دولار

هبطت اسعار النفط بنحو 6 % بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرى بإعلان وزير الطاقة السعودي إستعادة شركة إرامكو كامل انتاجها فى وقت أسرع من المتوقع بعد الحادث الإرهابي.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي، أن "أرامكو" سوف تستعيد إنتاجها المفقود جراء هجوم السبت الماضي بحلول نهاية الشهر الجاري.





وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سيتم إنتاج 11 مليون برميل يومياً بحلول نهاية سبتمبر الجاري و 12 مليون برميل يومياً بنهاية نوفمبر المقبل.





وتحول النفط للهبوط القوي أثناء التعاملات بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر لم تسمها أن شركة "أرامكو" سوف تتمكن من استعادة إنتاجها المفقود خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بأسرع من المتوقع سابقاً.





تعرض معملين تابعين لـ"أرامكو" تعرضا لهجمات عبر طائرت درون أدت إلى توقف نحو 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية، واتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمس إيران بأنها المسؤولة عن الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على "أرامكو" السعودية، وهو ما نفته طهران.





وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران لكنها أكثر استعدادها لها من أي دولة أخرى.





ومن جانب أخر من المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي .





وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 5.7 بالمائة عند 59.34 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 58.50 دولار للبرميل خلال الجلسة، وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 6.6 بالمائة إلى 64.47 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 63.79 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات .





واجتمع وزير الطاقة السعودي مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين، حيث تم بحث خلال الأجتماع التطورات التى حدثت في إنتاج النفط السعودي بعد تلك الهجمات .



