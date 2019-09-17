لوشيسكو يتحدث عن فوز الهلال على الاتحاد ويحذر جماهيره

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تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن عبور فريقه لدور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.



وأعرب لوشيسكو؛ عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ على حساب مواطنه اتحاد جدة بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في دور الثمانية للبطولة.



وأكد لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد، أن الفريق قدم مباراة استثنائية، وأن الفوز جاء مستحقًا.



وحرص المدير الفني؛ على توجيه تحذير للاعبيه؛ لأنهم فقدوا تركيزهم في بداية المواجهة، وارتكبوا بعض الأخطاء التي استغلها الخصم، وسجل من خلالها هدف.



وأضاف: "يجب أن نعالج هذا الأمر.. حتى لا نخسر النقاط أو المباريات في الفترة القادمة".



وطالب المدرب الروماني، جماهير الهلال، بالصبر على الفريق، حيث أنه جاء إلى الرياض منذ شهرين، ولم يوصل فكرته وأسلوبه بالكامل إلى اللاعبين.



وعن مواجهة الاتحاد القادمة في الدوري، يوم السبت، شدد لوشيسكو، على أنها ستكون مختلفة تمامًا عن آسيا، نظرًا لاختلاف المنافسة.





وتأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه العريض على اتجاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي البطولة الآسيوية الكبيرة.



وسيواجه الهلال في نصف نهائي دوري الأبطال فريق السد القطري الذي تأهل بالأمس بعد عبوره للنصر السعودي.



وكانت مباراة الذهاب شهدت الشهر الماضي تعادل الفريقين 0-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بعدما تفوق بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وبعد فترة جس النبض، نجح الاتحاد في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة العاشرة عندما نفذ كارلوس فيلانويفا ركلة ركنية وصلت إلى عبدالمحسن فلاتة الذي تابع الكرة برأسه وهيأها أمام المدافع زياد الصحفي ليسدد في غفلة من دفاع الهلال على يمين الحارس عبدالله المعيوف.



ثم كاد الصحفي من جديد يسجل الهدف الثاني للاتحاد، بعدما تابع الضربة الحرة المباشرة التي نفذها فيلانويفا من الجهة اليمنى ليسدد وهو في وضع مريح دون تركيز بعيداً خارج المرمى (19).



ورد الهلال عندما سدد بافيتمبي غوميز كرة ارتدت من مدافعي الاتحاد لتصل الكرة إلى سلمان الفرج الذي سدد فوق العارضة (25). ثم مرت رأسية محمد كنو فوق العارضة أيضاً، ليبدأ الهلال في فرض سيطرته على المجريات والضغط من أجل تعديل النتيجة.



وتألق حارس الاتحاد فواز القرني في إنقاذ مرماه بعدما تصدى لرأسية أندريه كاريلو الخطيرة ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية (30). وهيأ غوميز الكرة برأسه إلى الفرج الذي سدد كرة مقصية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.



وأثمر ضغط الهلال عن تسجيل هدف التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بعدما هيأ سالم الدوسري الكرة إلى أندريه كاريلو على الجهة اليمنى ليسدد كرة ارتطمت بقدم الحارس فواز القرني وتابعت طريقها داخل الشباك (44).



وفي الوقت بدل الضائع أرسل الدوسري تمريرة عرضية متقنة وصلت على القائم البعيد إلى كاريلو الذي لم يتمكن من ضبط تسديدته لتذهب الكرة إلى ركلة مرمى.



وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عندما أرسل كاريلو تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها سالم الدوسري وحولها رأسية متقنة لتعانق الشباك.



ولم يتوقف تفوق الهلال بعد هذا الهدف، حيث واصل الفريق شن المحاولات الهجومية، وسط معاناة لاعبي الاتحاد في الاحتفاظ بالكرة.



وكانت أبرز محاولات الاتحاد في الدقيقة 71 بعدما تقدم البديل عبدالعزيز العرياني داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة ساقطة لكنها ارتطمت بقدم مدافع وتحولت إلى ركلة ركنية.



وحسم الهلال بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بواسطة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي تابع تمريرة محمد كنو الطويلة وتقدم داخل منطقة جزاء قبل أن يستدير ويسدد بعيداً عن متناول الحارس القرني.



ثم تدخلت العارضة لتحرم الهلال من تسجيل الهدف الرابع، بعدما ردت تسديدة محمد البريك من ضربة حرة مباشرة (81).



ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية، ليحصل الهلال على بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.



وكان الهلال تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين.



في المقابل حصل الاتحاد على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الوحدة الإماراتي، مقابل 7 نقاط للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري، قبل أن يفوز في دور الـ16 على زوباهان الإيراني بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

