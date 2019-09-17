شاهد.. هنا الزاهد وأحمد فهمي في أحدث ظهور لهما



يشار أن هنا تزوجت من أحمد فهمي يوم 11سبتمبر الماضى، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز، أشرف عبد الباقى، دنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان، شريف منير، سليمان عيد، أحمد عيد، ياسر جلال، أكرم حسني، محمود عبد المغنى، كريم عبد العزيز.



مشاركة هنا وأحمد فى دراما رمضان



يشار أن هنا وأحمد خاضا الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات "،المسلسل بطولة أحمد فهمى،هنا الزاهد،محمد عبد الرحمن، محمد ثروت،تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندى.



وصلة شتائم من أحمد فهمى لأحد متابعى أخيه كريم فهمى



نشر الفنان كريم فهمى أمس صورة من زفاف شقيقه الفنان أحمد فهمى ،وظهر فى الصورة وهو برفقة زوجته وبناته وأحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد وعلق قائلا على الصورة:"أهم ناس مش ناقص غير أبويا وأمى وخديجة"،ولكنه قام بإخفاء وجوه بناته،لتعلق أحد متابعيه قائلة:"قلوب ايه اللى حاططها على وش العيال مش فاهمة الفكرة ،يعنى شعرها شبه سلك المواعين دا مش هيتحسد ووشها اللى هيتحسد ..سامحنى يا رب بس مش قادرة اسكت بجد".



ليرد كريم قائلا :"بصى أنا عمرى ما غلط فى حد بس هتغلطى فى بناتى هتسمعى كلام ميطلعش منى،انا هحترم إن ليكى أب هيزعل لو غلطت فيكى ويمكن يتدارك غلطته فى التربية".



لكن أحمد علق بوصلة من الشتائم قائلا:"أنا مش لاقى اللى شاتمة كاميليا ونعومى ماهو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على أطفال يبقي أكيد ريحتها أوسخ من ريحة رجلى الساعه 3 الظهر وأنا لابس الجزمة من غير شراب وفاقدة الأمل أنها تتجوز وبينى وبينك دا احسن عشان الأشكال الوسخة ى مينفعش تتكاثر دا المفروض يعقموهم كمان انا طول عمرى بقول عندكو حق انى بتعصب زيادة لكن المرة دى مش هسمع حد لما وسخر زى دى تكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين ولا أقولك شعر ايه اللى سلك مواعين واللى مش عاجبه كلامى وهيدافع عنها يعملى أن فولو احسن وانت يا كريم تقولها ابوكى ممكن يزعل ما يولع هو اللى ربى التربية الوسخة دى ..أمها على أم أبوها فى الأرض. .متحترمش الناس دى لو سيبناهم هيعلموا كدا مع كل الناس دول بالجزمة.

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".