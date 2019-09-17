نشرة أخبار الكرة السعودية.. الهلال يعبر إلى نصف النهائي وبلماضي مرشح لتدريب الأهلي

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نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي. .





يظهر لأول مرة في السعودية".. بن مشعل: مدرب عالمي يخلف برانكو في تدرب الأهلي

قالت صحف سعودية صباح اليوم، أن نادي أهلي جدة لازال يحاول في الوقت الحالي التفاوض مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك خلفًا للمدرب الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش، والذي تمت إقالته مباشرة بعد نهاية الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



وفي هذا الصدد، قال الأمير منصور بن مشعل، وهو المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي أهلي جدة، أن مجلس الإدارة والمسؤولين عن ملف كرة القدم في النادي يتفاوضون الآن مع "إسم عالمي" على حد وصفه من أجل أن يكون خليفة لبرانكو في تدريب النادي الأهلي



بلماضي يدخل ترشيحات الأهلي لخلافة برانكو

دخل جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، ضمن ترشيحات مجلس إدارة الاتحاد السعودي؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الجاري.



وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق الكرة بالأهلي؛ قد اتخذ قرارا بإقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق والتكفل بقيمة الشرط الجزائي، بعد الخسارة من الوحدة بدوري وكأس الأمير بن سلمان للمحترفين.



وكشفت شبكة التليفزيون الجزائرية، أن النادي الأهلي، قدم عرضا مغريا لمدرب محاربي الصحراء المتوج مؤخرا بلقب كأس الأمم الإفريقية، لتولي المسئولية الفنية للفريق





جماهير النصر السعودي تتوعد لاعبيها عقب الهزيمة من السد

شنت جماهير نادي النصر السعودي؛ هجوما لاذعا على لاعبو الفريق الأول لكرة القدم؛ عقب الهزيمة من السد القطري والخروح من دوري أبطال آسيا.



وتوعدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التواجد في مطار جدة لاستقبال لاعبيها؛ بالإضافة إلى السباب الذي ألقته محملة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مسئولية الهزيمة؛ وبسبب استهتار اللاعبين رغم الفوز ذهاب بهدفين مقابل هدف.



وتغلب فريق السد القطري على غريمه النصر السعودي؛ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين، على ملعب "جاسم بن حمد" بقطر، في إطار إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019/ 2020.



الاتحاد السعودي يعين رئيسا جديدا للجنة الحكام

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه اتخذ قرارا رسميا بشأن تعيين الحكم الإسباني السابق، فرناندو تريساكو، في منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بدءًا من اليوم، من أجل أن يقود منظومة التحكيم في البطولات المحلية في الموسم الحالي.



وأشار الاتحاد السعودي في بيانه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو، في هذا المنصب الرفيع، قد جاء كنتيجة للخبرات الكبيرة التي يملكها الإسباني في مجال التحكيم، ومسيرته الرائعة في هذا المجال، والتي استمرت لقرابة ال30 عام تقريبًا.



يذكر أن تريساكو، من مواليد عام 1955، حيث شارك من قبل العديد من بطولات كأس العالم، وكذلك قاد نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 1996، وهذا بالإضافة إلى قيادته للعديد من المباريات الكبرى في كرة القدم الأوروبية بشكل خاص، والعالمية بشكل عام على مدار السنوات الماضية





لأول مرة.. عموري يكشف تفاصيل مثيرة للجدل حول فترته في الهلال السعودي

تحدث لاعب نادي الهلال السعودي، ونجم نادي الجزيرة الإماراتي الحالي عمر عبد الرحمن عموري، عن بعض التفاصيل حول فترة تواجده داخل صفوف نادي الهلال السعودي، مؤكدًا بأن تلك التفاصيل يتحدث عنها لأول مرة أمام الجمهور السعودي وذلك منذ إنفصاله بشكل رسمي عن نادي الهلال في الصيف الماضي.



يذكر أن عموري كان قد وقع لمصلحة نادي الهلال السعودي في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف نادي العين الإماراتي، ولكن اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما جعله يبتعد بعض الشيء عن المشاركة في المباريات، لترفض إدارة الهلال فيما بعد تجديد عقد اللاعب، وذلك على الرغم من المطالبات الجماهيرية من قبل أنصار نادي الهلال السعودي ببقاءه في صفوف الفريق.



وتحدث عموري، عبد برنامج صدى البلد، وقال: "تحصلت على عروض واحد فقط من قبل نادي الهلال السعودي، وقد تم إعطائي 24 ساعة فقط للرد عليه، كنت أرغب في البقاء في صفوف نادي الهلال، ولكني شعرت أن صيغة العرض أن المسئولين لا يريدون تواجدي في النادي، في الحقيقة كيف أشعر بأن مسئولي الهلال يريدونني، وهم أعطوني 24 ساعة فقط للرد على عرض التجديد، بينما أجدهم يفاوضون لاعب آخر لمدة 4 أشهر كاملة، هذه الأمور جعلتني أرحل عن النادي



الأزمة تشتعل داخل الأهلي.. وأول رد رسمي من رئيس النادي

يبدو بأن رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة قد قرر أخيرًا كسر حاجز الصمت، وخرج ليرد على كل الاتهامات التي تم توجيهها له من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم داخل النادي في الساعت الماضية.



البداية كانت مع تصريحات الأمير منصور بن مشعل، والتي اتهم فيها رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ بأنه يتدخل في شئون فريق كرة القدم، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على نتائج الفريق، مؤكدًا أن الصائغ لم يقم بتنفيذ وعوده الانتخابية بجلب دعم مالي للنادي، بالإضافة إلى الاجتماع باللاعبين حتى ساعات متأخرة وهي أمور غير صحيحة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف بحسب وجهة نظر بن مشعل

