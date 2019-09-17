بث مباشر يلا شوت PLUS رابط ماتش بروسيا دورتموند ضد برشلونة كورة لايف KORA LIVE يلا شوت YALLA SHOOT يوتيوب جودة عالية

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بث مباشر كورة لايف KORALIVE، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني نظيره برشلونة الإسباني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل دورتموند، ضمن افتتاح مباريات النادي الكتالوني لمبارياته في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.









موعد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة برشلونة ونابولي في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أن تذاع المباراة حصريًا على قنوات beIN SPORTS HD 3، وArena Sport 2، وMovistar Liga de Campeones HD، وPolsat Sport Premium 2 HD.









بث مباشر لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند كول كورة COOLKORA

يسعى ليفربول الإنجليزي لإستهلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال تحقيق الفوز على نظيره بروسيا دورتموند الألماني على أرض الأخير ووسط جماهيره ليقط شوطًا كبيرًا نحو التأهل بالتفوق على أكبر المنافسين بالمجموعة.









ويتطلع البلوجرانا للوصول إلى منصات التتويج التي غابت كثيرًا عن الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما ودع من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي بريمونتادا تاريخية أمام ليفربول الإنجليزي، في مفاجأة مدوية في البطولة كان بطلها أوريجي لاعب الريدز، بث مباشر للمباراة Kora Online.









بينما يتطلع بروسيا دورتموند الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهو لتحقيق أولى انتصاراته بالبطولة، في أحد أصعب المباريات في المجموعة للنادي الألماني أمام العملاق الإسباني.









يلا شوت Yalla Shootمباراة برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، للاستمتاع بمباراة قمة في أولى مباريات دور المجموعات، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



