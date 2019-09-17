كورة أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر (الشوط الثاني) كورة ستار برشلونة stereem

بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند؛ كورة أونلاين KORA ONLINE؛ حيث يحل البلوجرانا ضيفا على دورتموند بملعب سيجنال أدونا بارك بألمانيا؛ اليوم الثلاثاء بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









ويسعى دورتموند للفوز في أول مباراة له على حساب الفريق الكتالوني؛ حيث لم يحقق الفوز عليه في مواجهتين سابقتين بعدما خسر في واحدة وتعادل في الأخرى؛ مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند؛ بث مباشر عبر رابط كوول كورة COOL KORA بدوري الأبطال.









ويلعب برشلونة بجانب دورتموند في دور المجموعات؛ والتي تضم بجوراهم إنتر ميلان عملاق إيطاليا وسلافيا براج التشيكي؛ تابع المباراة المرتقبة عبر رابط كورة لايف KORA LIVE.









ويدخل برشلونة اللقاء متحفزا بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بعدما غاب للإصابة حيث شارك بالمران الأخير وسافر مع البعثة لخوض المباراة الهامة؛ شاهد المباراة عبر رابط يلا شوت YALLA SHOOT.









وتقام المباراة في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.









وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports HD 3 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي؛ ويمكنكم متابعتها عبر موقع الفجر الرياضي ببث حي ومباشر يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS؛ وبجودة عالية دون تقطيع.



