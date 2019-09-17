الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:50 م
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وكالات
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اغلقت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بدعم من تراجع الدولار مع ترقب اعلان لجنة السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة، بجانب التطورات الجيوسياسية بعد الهجوم الإرهابى على شركة "أرامكو" السعودية، مما يرفع الأقبال على الملاذات الأمنة للاستثمار .
وارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في العام الجاري، كما صعدت ثقة بناة المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 11 شهراً .
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1513.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 6 سبتمبر الجاري، وارتفعت اسعار التسليم الفوري بنسبة 0.4 بالمائة عند 1504.77 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 98.206 .
وفي جلسة الأمس صعدت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية تعاملات الاثنين، بعد أن حقق خسائر قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعاود الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي دفعت المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة، بجانب تعرض أسواق الأسهم العالمية للهبوط بقيادة البورصة السعودية مع تزايد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم تعرضت له معامل نفطية سعودية من قبل طائرات درون، وتسبب الهجوم في قلق حيال تصعيد الموقف الأمني في الشرق الأوسط؛ ما تسبب في صعود حاد لأسعار النفط بعد توقف 50 بالمائة تقريباً من إنتاج السعودية من الخام.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاحتياطي الفيدرالي مجدداً إلى خفض معدل الفائدة واتخاذ إجراءات تحفيزية، وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة ما يعادل 12 دولاراً ليصل إلى 1511.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 سبتمبر الجاري .
وبحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة ما يعادل صعود 13.80 دولار مسجلاً مستوى 1502.33 دولار .
وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 98.655 .
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