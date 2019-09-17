فنانو مصر لـ السيسي: "إحنا في ضهرك يا ريس" (فيديو)
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:01 م
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هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، تقرير مصور بعنوان مظاهرة حب، لمجموعة من الفنانين المصريين يعبرون عن دعمهم ومحبتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة.
حيث قال الفنان محمود عبد المغني، خلال الفيديو، "جيشي خط أحمر، تحيا مصر، وليسقط الخونة"، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، "إحنا معاك ياريس"، وأضاف اللفنان محمد لطفي، "تحيا ويسقط كل خائن، كلنا في ضهرك يا ريس".
وأعرب الفنان شعبان عبد الرحيم عن تأييده للرئيس السيسي، قائلا: "إحنا معاك يا سيادة الريس، ويسقط الخونة".
وعلى مستوى المواطنين، عقبت إحدى المواطنات بالفيديو، "ربنا يخليك لينا ياسيسي، ويكفيك شر المرض"، وأضاف مواطن آخر، "كتر خير الريس".
هذا وتتعرض مصر لحملة من الهجوم من قبل القنوات التابعة للإخوان في محاولة منهم أن يبثوا الفرقة بين الشعب المصري، ورئيسه، والقوات المسلحة.
هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة المصرية في ضوء حروب الجيل الرابع" ضمن فعاليات المؤتمر االوطني الثامن للشباب بمركز المنارة بالتجمع الخامس السبت الماضي، أن أعداء مصر يعملون على شن حملة من الهجوم أو تنفيذ عمل إرهابي فور تحقيق مصر لأي إنجاز.
حيث قال الفنان محمود عبد المغني، خلال الفيديو، "جيشي خط أحمر، تحيا مصر، وليسقط الخونة"، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، "إحنا معاك ياريس"، وأضاف اللفنان محمد لطفي، "تحيا ويسقط كل خائن، كلنا في ضهرك يا ريس".
وأعرب الفنان شعبان عبد الرحيم عن تأييده للرئيس السيسي، قائلا: "إحنا معاك يا سيادة الريس، ويسقط الخونة".
وعلى مستوى المواطنين، عقبت إحدى المواطنات بالفيديو، "ربنا يخليك لينا ياسيسي، ويكفيك شر المرض"، وأضاف مواطن آخر، "كتر خير الريس".
هذا وتتعرض مصر لحملة من الهجوم من قبل القنوات التابعة للإخوان في محاولة منهم أن يبثوا الفرقة بين الشعب المصري، ورئيسه، والقوات المسلحة.
هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة المصرية في ضوء حروب الجيل الرابع" ضمن فعاليات المؤتمر االوطني الثامن للشباب بمركز المنارة بالتجمع الخامس السبت الماضي، أن أعداء مصر يعملون على شن حملة من الهجوم أو تنفيذ عمل إرهابي فور تحقيق مصر لأي إنجاز.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر أن مصر تنفذ 14 مدينة جديدة، فضلا عن إنشاء أكبر مدينة للعلوم والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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