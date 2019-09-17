ستار yallakora: الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر Yalla star كورة اونلاين الشوط الثاني ماتش ليفربول live new

مشاهدة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم في أولى جولات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليفربول بقيادة محمد صلاح يسعى جاهداً لتحقيق الفوز اليوم بالثلاث نقاط خارج أرضه على ملعب سان باولو فى ايطاليا، ليفربول يحتل الآن مقدمة جدول الدوري الإنجليزي بعد فوزه في خمس مباريات وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويريد أن يستمر فى أدائه الجيد، وتحقيق نتيجة طيبة اليوم أمام فريق نابولي، يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بجودة عالية وبدون تقطيع، المباراة بدأت منذ دقائق قليلة فى نابولى، حيث يعلق على المباراة الآن عصام الشوالي، و قد بدأ الشوط الاول فى التاسعة مساء، التعادل السلبي حتى الان فى اللقاء يمكنك أيضا متابعة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند والتي تقام فى نفس الوقت مع مباراة ليفربول ونابولي.





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بث مباشر مباراة ليفربول في دوري ابطال اوروبا اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، مباراة ليفربول بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD 1 الرياضية، و يعلق علي لقاء اليوم المعلق عصام الشوالي، كورة جول مشاهدة ليفربول الان، محمد صلاح سيقود ليفربول اليوم.









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