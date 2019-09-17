الخطيب يحضر زفاف "نيدفيد" قبل مواجهة الزمالك

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تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، في حفل زفاف كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المقام حاليًا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم الكرة والأسرة والأصدقاء.



وكان خالد محمود طبيب الفريق، أكد في وقت سابق أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا؛ تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.



وقال الجهاز الطبى فى النادي الأهلي، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن ركبته بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقًا للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.



وعاد كريم نيدفيد مؤخرا للقاهرة خلال قادما من ألمانيا، بعدما خضع لبعض الفحوصات الطبية هناك؛ حيث خاض نيدفيد، برنامجا تأهيليا هناك تحت إشراف الطبيب المعالج، لعودته من الإصابة، على أن يستكمل ما تبقى من البرنامج تحت إشراف طبيب الأهلي بالأيام المقبلة.



وأكد الطبيب المعالج، أن اللاعب نفذ جزءا كبيرا من برنامجه العلاجي، حيث بات يفصله أيام معدودة للعودة إلى المشاركة بالتدريبات الجماعية والمباريات.



على جانب آخر حرص بيبو؛ على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وجاء حضور بيبو مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، من أجل مؤازرة الفريق قبل المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.



وعقد بيبو جلسة مع اللاعبين قبل المران طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك وإسعاد جماهير الأهلي والتتويج باللقب.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.