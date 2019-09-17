الخميس.. بيت السناري يستضيف الشاعر ولاء الدين فاروق

يستضيف بيت السناري في السادسة مساًء من يوم الخميس المقبل الشاعر المهندس ولاء الدين فاروق، بمصاحبة جهاركاه باند المطربان محمد جاسر ومحمد نجاح، كما يشارك في الحفل الشاعر الطبيب عمار أحمد.





حيث يتنوع الحفل في الشعر بين عامية ولاء المميزة و فصحى عمار السلسة كما يتبارى أيضا المطربان جاسر ونجاح في غناء أحدث أغاني الباند الخاص بهما، ويقام الحفل على مسرح بيت السنارى الخميس القادم.





ونظم بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين في منطقة حي السيدة زينب بالقاهرة؛ ورشة مجانية للأطفال والصغار بعنوان "أهلا بالمدارس" بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد 20192020، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



ووفق بيان إعلامي من مكتبة الإسكندرية فأن الورشة ركزت على الأمور والتفاصيل المرتبطة بالمدرسة، حتى وتم مراعاة شخصية الطفل ومزاجه العام؛ خاصة أنها مرحلة عمرية ومشاعر جديدة، وأنه يتم تعليم الطفل على كيفية التكيف مع محيطه الجديد، وتشجيعه على تطوير مهاراته، وإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بدراسته؛ مثل مستلزماته المدرسية، وتحديد طرق الاهتمام بصحته عن طريق التأكد من حصوله على النوم الكافي والمريح؛ كي يستيقظ صباحًا بنشاط ويتناول الغذاء الصحي ويُمارس الرياضة يوميًا.



كما قدمت الورشة المساعدة للطفل والأسرة من خلال توزيع الأدوار واكساب الطفل المهارات اللازمة قبل المدرسة، وكذلك وضع خطة لترتيب الجدول الزمني للأسرة أثناء الدراسة حتي يتم تحقيق الأهداف المرجوة لجميع أفراد الأسرة.



وأضافت مكتبة الإسكندرية أن تقدمت الورشة الأستاذة سلوى نبيه، وهي أخصائي استشارات أسرية وتعديل سلوك، ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الأطفال، من حيث تعديل السلوك وبناء الثقة بالنفس وتقوية الذاكرة والتفاعل الاجتماعي.



الهدف



هدفت الورشة وفق رؤية المكتبة إلى مساعدة الأسر على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل علمي ودقيق للتغلب على كافة المشاكل التي قد تواجهها، وخلق جسر تواصل بين الأسرة والطفل والمدرسة للقضاء على الخوف والتوتر الذي قد يصاحب بعض الأطفال، بجانب التوعية بضرورة وضع نظام للدراسة بكل ما تحمله كلمة نظام من معاني الدقة والتكرار واحترام الوقت.



الميعاد