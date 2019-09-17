ضد أصحاب المعاشات والعاملين بالخارج.. إجراء صادم من التموين

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستعد لإعلان المرحلة الخامسة بعد أن يتم تحديد معايير الحذف، مشيرًا لوجود مناقشات لرفع الدعم التموينى عن من يتجاوز معاشة 4500 جنيه، بالإضافة للعاملين بالخارج (من يتواجد خارج مصر لفترة أكبر من 6 أشهر)، ومن تتجاوزة فاتورة تليفونه المحمول 800 جنيه شهريا، ومن يملك حيازة زراعية 10 أفدنة بدلاً من 15 فدان فى المرحلة الرابعة، ومن يستهلك 800 كيلو وات من الكهرباء بدلاً من 1000 كيلو وات في المرحلة الرابعة، وسيتم الإعلان عن المرحلة الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.





وأوضح المصدر أنه جاري دراسة تظلمات المرحلة الرابعة على أن تعلن النتيجة نهاية سبتمبر الجاري.





ونوه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم مستمرة طوال الوقت وأن الوزارة لن تنتهي من عمليات تنقية البطاقات بانتهاء مرحلة محددة حتى التأكد من تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين.





يشار إلي أن المرحلة الرابعة كانت تستهدف حذف 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطن يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.





من جانب أخر طالب النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بتعديل حذف من يتجاوز معاشة 4500 جنيه إلي 10 ألاف جنيه من الحصول على الدعم ، خاصة فى ظل صعوبة الحياة المعيشية وارتفاع الأسعار.





وأكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن المعايير التى وضعتها وزارة التموين لغير المستحقين للدعم تعتبر كافية جدا، ويجب ألا يشملها أصحاب المعاشات، مشيرًا إلي أن من يخرج على المعاش يقوم بالإنفاق على نفسه وأولاده ، كما أنه يحتاج إلى شراء أدوية نظرا لكبره فى السن لما يعانيه من أمراض الشيخوخة.





وأوضح النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن موجة التضخم التى حدثت أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه، لتكون قيمة المعاش الـ4500 جنيه التى يحصل عليها المواطن تساوى قيمة 2000 جنيه منذ 3 سنوات.



