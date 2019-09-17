لأول مرة.. "عيادة علاج الألم المزمن" بمنظومة التأمين الصحي بمدن القناة

أعلن الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدأ تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة كمبادرة من مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة لدى المنتفعين من المنظومة.





وأعلن السبكي أن العيادة ستبدأ عملها اعتبارا من يوم الخميس القادم وستكون متاحة أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا.





وأشار السبكي، إلى أن وظيفة "عيادة علاج الألم المزمن"هي علاج الألم الحاد والمزمن من أجل تقديم الإغاثة للمريض وتحسين نوعية الحياة لديه من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن لديه بما يضمن مستوى معيشي صحي أفضل للمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.





ومن الحالات التى تعالجها "عيادة علاج الألم المزمن" ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري، ألم المفاصل، ألم الحوض المزمن، ألم السرطان، الاعتلال العصبي السكري،ضيق القناة الشوكية، اضطرابات المفاصل، الألم المزمن بعد الجراحة، الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة، والعديد من الآلام الأخرى، والتي تعالج باستخدام أدوية وتقنيات غازية حديثة.





وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا، مساء أمس، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتأهيل محافظات المرحلة الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة أكدت على الانتهاء من أوامر الإسناد الإنشائية لوحدات ومستشفيات محافظتي السويس وأسوان، بحيث تطبق جميع المعايير الأساسية لهيئة الاعتماد والرقابة كما تم تطبيقه ببورسعيد.





وأضاف أن وزيرة الصحة، أشارت إلى أنه سوف يتم حصر وتسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة وإجراء الإحالات الورقية بباقي محافظات المرحلة الأولى كخطوة مبدئية لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.





وتابع أن وزيرة الصحة أوضحت أن مصر دخلت إلي عصر جديد فى تقديم الخدمة الصحية، وذلك بعد تطبيق وتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلي النهوض بمستقبل التعليم الطبي، حيث سيتم تطبيق الزمالة المصرية على جميع أطباء وزارة الصحة.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزير لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وعددا من قيادات الوزارة، والتأمين الصحي الشامل، ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى وهم: "الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان".