إزاي اسافر من السعودية إلى مورشيوس بأرخص سعر.. وماهي أهم المعالم





سنة 2017 قررت السعودية انها تعمل رحلات إلى مورشيوس، اللي هي بتتكون من عدة جزر اكبرها هي موريشيوس، تتميز السياحة في موريشيوس بوجود العديد من عوامل الطبيعية زي الشواطئ والغابات الاستوائية والطقس المعتدل، معظم السعوديين بدأوا في عمل رحلات إلى إفريقيا وبالتحديد إلى مورشيوس بعد ما كرروا رحلاتهم إلى آسيا.





أهم ميزة في مورشيوس واللي بيفرقها عن بلاد زي تايلاند مثلا او ماليزيا او اي دولة في آسيا، أن اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الإنجليزية هتعرف تتعامل مع الناس كلها ومعظم سكان موريشيوس بتتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة كلغة ثانية، إلى جانب وجود بعض اللغات الأخرى الخاصة بالجاليات الموجودة على الجزيرة.





الطيران

أرخص طياران إلى مورشيوس هيكلف من مطار جدة إلى مطار مورشيوس الدولي 2000 ريال ذهاب وعودة وده تحديدا هيبقى يوم 30 يناير 2019 حتى 6 فبراير 2020، مدة الطيران هتكون 7 ساعات ومش هنقف ترانزيت لو انت من الرياض ممكن تحجز من عندك بس هتقف ترانزيت إجباري في جدة



