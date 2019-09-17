إزاي اسافر من السعودية إلى مورشيوس بأرخص سعر.. وماهي أهم المعالم
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:51 م
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سنة 2017 قررت السعودية انها تعمل رحلات إلى مورشيوس، اللي هي بتتكون من عدة جزر اكبرها هي موريشيوس، تتميز السياحة في موريشيوس بوجود العديد من عوامل الطبيعية زي الشواطئ والغابات الاستوائية والطقس المعتدل، معظم السعوديين بدأوا في عمل رحلات إلى إفريقيا وبالتحديد إلى مورشيوس بعد ما كرروا رحلاتهم إلى آسيا.
أهم ميزة في مورشيوس واللي بيفرقها عن بلاد زي تايلاند مثلا او ماليزيا او اي دولة في آسيا، أن اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الإنجليزية هتعرف تتعامل مع الناس كلها ومعظم سكان موريشيوس بتتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة كلغة ثانية، إلى جانب وجود بعض اللغات الأخرى الخاصة بالجاليات الموجودة على الجزيرة.
الطيران
أرخص طياران إلى مورشيوس هيكلف من مطار جدة إلى مطار مورشيوس الدولي 2000 ريال ذهاب وعودة وده تحديدا هيبقى يوم 30 يناير 2019 حتى 6 فبراير 2020، مدة الطيران هتكون 7 ساعات ومش هنقف ترانزيت لو انت من الرياض ممكن تحجز من عندك بس هتقف ترانزيت إجباري في جدة
الإقامة
فيه فندق اسمه Outrigger Mauritius Beach Resort من أروع الفنادق اللي ممكن تحجزها في مورشيوس قيمة الـ 7 ليالي تقريبا هتكون 10 ألف ريال.. ده بيكون قدام المياه على طول وطبعا ده اختيار ممكن ميكونش مناسب ليك مثلا فبتختار مكان أقل سعرا .. وده من خلال مواقع حجز الفنادق زي بوكينج مثلا..
معالم البلاد
شلالات شماريل
تعد شلالات شماريل من معالم جزيرة موريشيوس ومن أجمل الشلالات الموجودة على الجزيرة، تنبع من نهر سانت دينيس وتنحدر من ارتفاعات تصل إلى 83 متراً .
أرض الألوان السبعة
منطقة بالقرب من قرية تشاماريل، تتألف من سبعة ألوان رملية مختلفة، تشكلت من خلال تحلل الصخور البركانية وامتزاجها بالمياه التي حولتها إلى طين ومن ثم إلى تربة غنية.
متحف نافال
يحتوى على العديد من القطع الأثرية القديمة من سلاح كان للقراصنة وخرائط للجزيرة والعديد من الأشياء المثيرة للاهتمام.
بركان ترو أوكس سيرفس
عبارة عن بركان خامد ولكن يمكن أن يصبح نشطا في أي وقت خلال الألف سنة القادمة، يقع في وسط الجزيرة وهو واحد من مناطق الجذب الأكثر جمالاً في الجزيرة، ويتيح للزائرين مشاهدة كافة المناطق المحيطة بالبركان ولكن من بعيد نظراً لخطورة المكان.
مدينة جراند باي
تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية، وتحتوي هعلى العديد من المناظر الطبيعية الساحرة، حيث المساحات الشاسعة الخضراء، والأشجار الكثيفة إلى جانب أجمل الشواطئ الرائعة.
منتزه خوانق النهر الأسود
يعتبر واحد من أشهر المنتزهات، وهو عبارة عن حديقة وطنية تم افتتاحها عام 1994
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