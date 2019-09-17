مفاجأة.. بيراميدز يفاوض الأهلي لضم نجم الفريق

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قبل إغلاق باب القيد مساء اليوم الثلاثاء.





وتواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، للتفاوض معه علي التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي..





ويرغب نادي بيراميدز في الحصول على خدمات أحمد فتحي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر.





ويعتبر أحمد فتحي واحد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن في مصر خلال السنوات الماضية، حقق العديد من البطولات والالقاب مع النادي الأهلي، كما كان ضمن كتيبة منتب مصر الفائز ببطولة أمم إفريقيا 3 مرات متتالية مع حسن شحاتة، لكنه ابتعد عن تشكيل المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بسبب الاعتماد على محمد هاني.





بيراميدز يفاوض الأهلي لضم حمدي وحسين السيد





وكان نادي بيراميدز قد دخل أيضًا في مفاوضات قوية مع النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي أحمد حمدي وحسين السيد، بعدما خرج اللاعبان من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر خلال الموسم الحالي.





ولا تزال إدارة النادي الأهلي تدرس عرض بيراميدز لضم حسين السيد وأحمد حمدي، خاصة وان اللاعبان يمتلكان عرضين من الاسماعيلي والجونة للتعاقد معهما خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي موقف لاعبيه الثلاثة من الانتقال لبيراميدز خلال الساعات القادمة.





وكان نادي بيراميدز قد تعاقد أمس الاثنين مع أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر بعد إنهاء اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء بشكل نهائي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بالموسم الجديد.





صفقات مدوية لبيراميدز في ميركاتو الصيف





وأبرم نادي بيراميدز عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع الغاني جون أنطوي من مصر المقاصة، وأحمد علي من المقاولون العرب، كما ضم اسلام عيسي من المصري البورسعيدي، ودودو الجباس من وادي دجلة.





وتعاقد بيراميدز ايضًا مع طارق طه القادم من صفوف الإسماعيلي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي السابق، وإبراهيم حسن لاعب الزمالك ومحمد حمادة من الانتاج الحربي، والأوغندي لومالا عبده، وأخيرًا أحمد حمودي من الأهلي.



