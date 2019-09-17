مشاهدة مباراة ليفربول VS نابولي بث مباشر Liverpool vs Napoli live stream
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:41 م
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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع فريق نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء 17/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا YALA LIVE.
- مواجهات الفريقين في الموسم الماضي :-
وكان فريق نابولي قد نجح في الفوز على ليفربول خلال مباراة الدور الاول من دور المجموعات بالموسم الماضي على ملعب سان باولو بنتيجة هدف نظيف، بينما فاز فريق ليفربول في الإياب بنفس النتيجة على ملعب الانفيلد ونجح في الإطاحة بالفريق الإيطالي من منافسات دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي KOORA ONLINE.
- تصريحات أنشيلوتي مدرب نابولي عن ليفربول :-
وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة :"ليفربول سيلعبون غداً كأبطال أوروبا، والفوارق لا يصنعها المدربون بل اللاعبون، ولا يمكن للمدربين أن يتسببوا في أي تأثير، وهناك مدربون يدمرون الفِرَقْ و هناك الذين لا يُأثرون، وآمل أن أكون في الفئة الثانية" KOORA STAR.
يلا كورة وكان فريق ليفربول قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد YALA SHOOOT PLUS.
القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ليفربول :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق نابولي عبر بين سبورتس 1 HD.
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