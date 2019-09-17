إزالة 575 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بشوارع مدينة ببني سويف (صور)

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن إزالة ورفع 575 حالة إشغال متنوعة من طريق الكورنيش أمام عمارة الغاز الطبيعي، وشارعي الروضة وحاتم رشدي وبعض الشوارع الجانبية والفرعية، والتي شملت تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء.



واستعرض المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق،وفي حضور اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن، المقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نادي مرداش نائبي رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.



وأكد المحافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.



كما أمر المحافظ بتحرير محاضر لأصحاب المحال التجارية المخالفة وغلق المقاهي والكافتيريات المخالفة لإشتراطات الترخيص والكافتريات غير المرخصة وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين وتفعيل تحصيل غرامة رش المياه بالشوارع والتي تعد إهدارًا للمياه وتؤثر على متانة وجودة رصف الطريق.



وتنتشر بمحافظة بني سويف الكافيهات و"باترينات الشاي" فى شوارع وميادين وأحياء مدن ومراكز المحافظة، على الرغم من توقف إصدار تراخيصها منذ ما يزيد عن 14 عامًا، فأصبحت هى للغالبية العظمى من الشباب والطلاب، قتلًا للوقت وهروبًا من الملل ومتابعة مباريات الكرة وجلسات الشباب وغيرها.



وأصبح مشروع الكافيهات بيزينس لمشروع لا يحتاج إلى رأس مال، مشروع عائده سريع، يدر دخلًا أعلى من المشروعات الصناعية الإنتاجية، لهذا الأسباب وغيرها أصبح هذا النوع من المشروعات، الحل الأسهل لراغبي الإستثمار فى مشروع صغير، ولكن يقابلهم توقف التراخيص وملاحقة الأجهزة الرقابية "الوحدات المحلية، التموين، الصحة.. إلخ".



وشكلت المحافظة لجنة لوضع ضوابط واشتراطات جديدة لتراخيص الكافتيريا والمقاهي، برئاسة السكرتير العام وعضوية: رئيس مركز ومدينة بني سويف ومديري الشئون القانونية والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة وعضوين من الشئون القانونية والمتابعة ومدير إدارة التراخيص ومدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.



تتولى اللجنة وضع ضوابط واشتراطات وتحديد الشوارع التي يتم الترخيص بها "بمدينة بني سويف" للأنشطة الواردة بقانون المحال العامة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بمراجعة كل ملفات التراخيص والتظلمات المقدمة من المواطنين بمدينة بني سويف والمتضررين من غلق محالهم أو رفض إصدار التراخيص لهم.