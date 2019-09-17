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بث مباشر HD مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا gool messi بث مباشر مباراة برشلونة اليوم رابط barca كورة أتش دي لايف

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:42 م
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بث مباشر HD مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا gool messi بث مباشر مباراة برشلونة اليوم رابط barca كورة أتش دي لايف
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يلا لايف تابع المباراة كاملة بين فريق برشلونة الإسباني مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا KOORA LIVE.

يلا شوت حصري وكشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق من المشاركة أمام فريق بوروسيا دورتموند في افتتاحية دوري أبطال أوروبا على ملعب السيجنال ادونا بارك YALA SHOOOT PLUS.

كوة ستار متابعة البث المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق بوروسيا دورتموند KOORA STAR، ولمارك ميسي حتى الآن مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الاستعدادية قبل بداية الموسم الجاري YALA KOORA.

جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن اذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA، حيث من المقرر أن تذيع تلك المباراة على قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

يلا كورة وكان برشلونة قد نجح في تحقيق فوزا كبيرا على فريق فالنسيا بالجولة الماضية من الدوري الإسباني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين فقط على ملعب الكامب نو، وشهدت المباراة عودة لويس سواريز مهاجم الفريق واستمرار غياب ليونيل ميسي KOORA ONLINE.

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