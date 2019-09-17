تشكيل نابولي الرسمي أمام ليفربول| مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول بث مباشر beIN SPORTS
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:40 م
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أحمد عصام
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ميريت.
خط الدفاع : لورينزو - مانولاس - كوليبالي - روي.
خط الوسط : كاليخون - الآن - فابيان رويز - انسيني.
خط الهجوم : ميرتينز - لوزانو.
ويريد فريق نابولي تحقيق الفوز على فريق ليفربول وتعويض الخسارة في الموسم الماضي على ملعب الانفيلد بنتيجة هدف نظيف، بينما يرغب ليفربول في المحافظة على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ميريت.
خط الدفاع : لورينزو - مانولاس - كوليبالي - روي.
خط الوسط : كاليخون - الآن - فابيان رويز - انسيني.
خط الهجوم : ميرتينز - لوزانو.
ويريد فريق نابولي تحقيق الفوز على فريق ليفربول وتعويض الخسارة في الموسم الماضي على ملعب الانفيلد بنتيجة هدف نظيف، بينما يرغب ليفربول في المحافظة على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.
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