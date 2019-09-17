ليس الريال وبرشلونة فقط.. 6 عروض مغرية تُلاحق كيليان مبابي





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن كيليان مبابي يتلقى يومياً عروض مغرية واتصالات مكثفة مع وكيل أعماله وبرغم ذلك فهناك تجاهل من اللاعب الفرنسي لتركيزه مع فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تعد هدف خاص للباريسيين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمين بالتعاقد مع مبابي وهناك محاولة من الاستفادة من انتهاء عقده مع النادي في صيف 2021 حيثُ يتمنى كل طرف أن يكون هذا الصيف هو الأخير للاعب.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان هي الأخرى وضعت عرضاً مغرياً على الطاولة للتجديد مع مبابي والاحتفاظ بخدمات الفرنسي الشاب.





كما تؤكد التقارير أن مبابي أيضاً لديه عروض من أندية الدوري الانجليزي وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويحلم الاسباني بيب جوارديولا بضم اللاعب وعلى استعداد للتفريط في الثنائي جابرييل جيسوس وليروي ساني.





وترغب إدارة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على توقيع مبابي من أجل عودة الأمجاد الأوروبية بينما تشيلسيي لديهم الأموال الكافية لضم اللاعب خاصةً بعد عام بدون تعاقدات ومع بيع إيدين هازارد إلى ريال مدريد.





والجدير بالذكر أن مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من موناكو على سبيل الإعارة ولكن بعد ذلك تم شراءه بشكل نهائي ليصبح نجم الفريق الأول وحقق بعد ذلك انجازات عدة مع منتخب فرنسا حيثُ توج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.





وكان كيليان مبابي من ناشئي فريق موناكو وبعد ذلك استطاع أن يصعد للفريق الأول بمستواه المميز وبعد ذلك نضج مع باريس سان جيرمان.

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، إلى وجود صراع شرس من أجل التعاقد مع إحدى مواهب كرة القدم في العالم حالياً، وهو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي يلقى اهتمام من كافة الأندية الأوروبية الكبرى.