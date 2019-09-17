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الاتحاد يهز شباك الهلال بالهدف الأول (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:25 م
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الاتحاد يهز شباك الهلال بالهدف الأول (فيديو)
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محمد مرعي
 
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سجل فهد المولد لاعب اتحاد جدة الهدف الأول لفريقه أمام الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
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