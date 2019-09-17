" حق الاكتتاب أون لاين للإستثمارات المالية " تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة اليوم





تصدر سهم، " حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " ، بنسبة 27.8% محققاً 0.537 جنيه ، تلاه سهم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية "بنسبة 19% مغلقاً 43 جنيه، ثم " العربية للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة 5.6% محققاً 32.8 جنيه.





وجاء سهم " ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة 3.9% محققاً 9.4جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر " بنسبة 2.3% مغلقاً 7جنيه.

من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مضعوطة بإتجاه بيعي من قبل المتعاملين المصريين، علي إثر التطورات الجيوسياسية بعد حادث أرامكو السعودية ، والتي أثرت علي البورصة المصرية بشكل كبير وخسر رأس المال السوقى نحو 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14752 نقط ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1443 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.

تداولات البورصة المصرية تسجل 960.8 مليون جنيه





وبلغ حجم التداول على الأسهم 266.6 مليون ورقة مالية بقيمة 960.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 177 شركة، وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 127 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.





الأجانب يستحوذون علي 17.51% من إجمالي تداولات اليوم





وإستحوذت تعاملات المصريين 75.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 7.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.58%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.



