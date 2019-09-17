مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لن تقف صامتة إذا حدث نزاع في منطقة الخليج (فيديو)





قال السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حديث وزير الخارجية السفير سامح شكري، بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، أمر صحيح تاريخيًا وعمليًا وواقعيًا، لافتَا إلى أن أي تهديد لعملية الاستقرار في دول الخليج، سيكون لها تبعات سيئة على مصر.وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مصر لا تستطيع أن تقف صامتة أو متفرجة إذا حدث نزاع في منطقة الخليج العربية.وعن المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان إيف لورديان، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فرنسا من أول الدول التي تعي حجم مصر، وما تستطيع أن تفعله مصر في المنقطة، مشيرا إلى أن باريس هي الشريك الواعي والمدرك للواقع والمثقف تاريخيًا وحضاريًا.هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان أف لورديان، إن باريس تأمل في خفض التوتر في كافة المناطق، معلنًا إدانة باريس للهجوم الإرهاب على منشئات النفط السعودية.وأضاف أن السعودية اقترحت التحقيق في هذا العمل الإرهابي من قبل خبراء دوليين من الأمم المتحدة، وهذا دليل على رغبة المملكة العربية السعودية في التعرف على وقائع هذا العمل الأرهابي، وهذا الامر تؤيده باريس بشدة.وفي جانب منفصل أكد وزير الخارجية الفرنسية، أن هناك 160 شركة فرنسية تعمل في مصر، وتوفر 170 الف فرصة عمل للمصريين، لافتَا إلى أن الرئيس عد الفتاح السيسي طالبت الشركات الفرنسية، بزيادة استثماراتهم من أجل بناء مصر.