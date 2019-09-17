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تعليق حزب الوفد على استهداف أرامكو السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:19 م
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تعليق حزب الوفد على استهداف أرامكو السعودية
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إسلام شعراوي
 
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أدان الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، الهجوم الذي شنته ميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للبترول.

وقال قنديل، إن هذا الهجوم يستهدف الاقتصاد العربي واضعاف معدلات التنمية في دول العالم، وأنه تصعيد شديد الخطورة تسبب في توقف ضخ كميات كبيرة من إمدادات الخام تقدر بنحو 5،7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 6% من إمدادات الخام العالمية ونحو 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، مما يترتب عليه زيادة أسعار النفط لما يقرب من 100 دولار وهو ما يشكل عبئًا على كل الاقتصاديات النامية، مؤكدا ضرورة رد قوي يضمن عدم تكراره مرة ثانية، مُشيرًا إلى أن مؤكدًا على التضامن مع المملكة العربية السعودية، للإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، مُعتبرًا أن هذا الهجوم بمثابة دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن هذه الحوادث الارهابية دليل صحة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد دوما أن الإرهاب لن يقف عند حدود مصر، وهدفه كل المنطقة العربية، وهو ما يتطلب دعم الشعبين المصري والعربي للقيادة السياسية المصرية، وطالب قنديل جموع الشعب المصرى بالوقوف بجانب الرئيس السيسى الذي دافع دفاعًا صادقًا عن هذا الوطن الذي أراد به الإرهابيون كل مكروه وسوء، وبشجاعته ووقوف الشعب خلفه بوعي وثقة حافظ على أمنه واستقراره.

وفي نفس السياق، أدان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية في اليمن بدعم من إيران على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للبترول، مؤكدًا أن الأمور تتصاعد بشكل كبير في الخليج وهو ما يهدد كل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية لذلك لابد من تحرك سريع وحاسم من المجتمع الدولي لمواجهة تلك القوى الغاشمة والمستبدة التي تحاول نشر الفوضى وتهديد السلم والأمن الدوليين، مُؤكدًا أن هذا الهجوم يستهدف الاقتصاد العالمي وضرب معدلات التنمية في دول العالم.

كما أكد وكيل مجلس النواب، أن ما حدث هو تصعيد شديد الخطورة تسبب في توقف ضخ كميات كبيرة من إمدادات الخام تقدر بنحو 5،7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 6% من إمدادات الخام العالمية ونحو 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، وشدد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على أن هذا الأمر سيتسبب في زيادة أسعار النفط لما يقرب من 100 دولار وهو ما سيشكل عبء على كل الاقتصاديات النامية، مؤكدا أنه يحتاج رد قوي يضمن عدم تكراره مرة ثانية.
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