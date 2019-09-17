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الخرباوي: جماعة الإخوان كانت تريد إنشاء جيش موازٍ إبان حكم مرسي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:15 م
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الخرباوي: جماعة الإخوان كانت تريد إنشاء جيش موازٍ إبان حكم مرسي
ثروت الخرباوي
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داليا الحسين
 
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قال ثروت الخرباوي، المفكر والكاتب السياسي، إن الحملة الممنهجة على الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيش مصر ناتج أن القوات المسلحة ليست بعيده عن الشعب، موضحًا: "الجيش هو الشعب.. والشعب هو الجيش والاثنين منظومة واحدة للدفاع عن الدولة المصرية".

وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الشعار السابق كان شعار المصريين منذ بداية التاريخ، موضحًا أن الشعب والقوات المسلحة منظومة وطنية واحدة ويواجهان تحديات منتهى الخطورة.

وتابع المفكر والكاتب السياسي: "الحملات الممنهجة تستهدف رموز التاريخ أيضا مثل أحمد عرابي؛ حيث يحاول البعض تحقير شأنه ويهاجمه، كما أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر القائد العسكري والسياسي تدار ضده إلى الأن حروب غير عادية"، لافتًا إلى أن هذه الشخصيات هم زعماء للشعب.

ونوه إلى أن الجيش المصري ليس طائفيا أو تابع لجماعة معينة، لافتًا إلى أن الجماعة إبان حكم محمد مرسي كانت تريد إنشاء جيش موازي للدولة المصرية مثل حركة حماس في فلسطين.

وأوضح المفكر والكاتب السياسي أن الجيش الموازي كان هدفه القضاء على الجيش المصري، مردفًا: "التنظيمات الإرهابية لديها خطة لتدمير ثقة المواطن في مؤسسات الدولة عن طريق إطلاق الشائعات".

وأكمل: "التنظيم الإرهابي لديه لجنة تسمى الحرب الإعلامية هدفها تزييف الحقائق وتشر الأكاذيب والشائعات"، معلًقا: "الجماعة عايزة تدمر الجيش من غير طلقة واحدة".

واستطرد المفكر السياسي قائلًا: "لو تعرضت دولة لما تتعرض له مصر الأن كانت انهارت"، مطالبًا المصري بتوخي الحذر والحيطة من حرب الشائعات.
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