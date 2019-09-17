رئيس "المصريين الأحرار": مصر كبيرة القدر ومحفوظة من الله

افتتح حزب "المصريين الأحرار" مقرًا جديدًا بالدائرة 17 المقطم والخليفة والدرب الأحمر، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وقيادات وأعضاء هيئة عليا الحزب وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وعددًا من القيادات الشعبية وأهالى الدائرة.





وقالت داليا التونسي أمينة الحزب بالدائرة، إن الحزب يبذل قصاري جهده بهدف إرساء منظومة لعمل سياسى حقيقي هادف، ولاسيما بإن المصريين الأحرار ليس الأول بعدد نواب أو أعضاء فحسب بينما قيادته الحكيمة والرشيدة الهادفه للصالح العام وتحقيق المزيد من النجاحات للدولة المصرية فى ضوء استراتيجية فخامة الرئيس للعمل الجاد".





ووجهت أمينة المصريين الأحرار بالدائرة 17، الشكر لكافة القيادات التنفيذية والامنية للتهنئة بأفتتاح المقر، مؤكده أن الحزب يمّد يد التعاون مع كافة الجهات لتحقيق احلام وطموحات ابناء الدائرة؛ وأعربت عن شكرها لكافة أعضاء هيئة المكتب معتبره وجودهم أساسًا للنجاح بالدائرة.





ومن جانبها تحدث رائد مقدم أمين الحزب بقطاع شمال القاهرة، عن نجاحات الحزب والإنجازات الذى يقدمها لخدمة المواطنين دون المجاهره بها إلتزامًا بتوجيهات رئيس الحزب لانه غير مقبول المتاجرة بهموم الشعب، مع الاحتفاظ بالدور الأساسي للحزب السياسي وهو إعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية.





وأكد أمين الحزب بشمال القاهرة، ان هيئة مكتب الدائرة 17 عمل خلال الفترة الماضية على التواصل مع الشارع بصورة رائعة ومنتظر منهم المزيد خلال الفترة المقبلة خاصة عقب رئيس الحزب.





وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مفهوم السياسة لدينا يهدف إلي تحقيق شعارنا "مصر اللى بنحلم بيها" وهو ما يستوجب العمل الجاد والفكر ووجود كوادر قوية ليكونوا رجال سياسة ودولة ولذا يهتم الحزب بقطاع التدريب وتأهيل شبابة بكل قوة، مضيفا أن مصر كبيرة القدر والمكان ومرورها بظروف وأزمات وعواصف ظلت صامدة وشامخة محفوظة من الله، لكننا نمضى فى كبوة تشويه الشخصية المصرية وهو ما يستوجب العمل بكل قوة لاستعادة الشخصية المصرية لسابق عهدها ونتفاخر بتاريخ بلادنا الحافل ولاندع مجالا لمحاولات عبث الأعداء.





وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار:"أن أقرب طريق للنجاح الصراحة ولدينا رئيس واضح وشريف وصادق ندعمه مع قواتنا المسلحة عمود الخيمة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية"، وألمح إلي أن الصورة الذهنية للكثيرين سيئة عن الأحزاب السياسية بسبب ممارسات البعض.



