الآن.. قنوات بي اوت كيو تعود للعمل.. تردد «beoutQ» الجديد على كل الاقمار الصناعية لمشاهدة دوري ابطال اوروبا اليوم

ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية على ساحة المجال الرياضي؛ قناة تدعى "beout Q" أو "بي أوت كيو" ؛ لبث جميع المسابقات حول جميع أنحاء العالم بأسعار رمزية.





وحين ظهور شبكة قنوات "بي أوت كيو"؛ أعلنت أهدافها الواضحة وهي منع كافة سبل الاحتكار من القنوات التي تحتكر كل المسابقات وتزيد أسعارها على المشتركين.





وأعلنت شبكة قنوات "beout Q" منذ أيام عن نيتها في العودة للظهور والبث مجددا عقب إغلاقها لبعض التحديثات؛ والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.





ومنذ الظهور الأول لتلك القنوات؛ تهافت المتابعين حول العالم لمشاهدتها وشراء الريسيفر الخاص بها؛ نظرا لأسعارها الزهيدة مقارنة بباقي الشبكات الآخرى.





ويأتي اهتمام المتابعين والمشاهدين على قل قناة "بي أوت كيو"؛ نظرا لنقلها العديد من المباريات والبطولات الهامة حول جميع القارات؛ وأهمها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم، وكوبا أمريكا؛ بالإضافة للبطولات الإفريقية والبطولات الأوروبية والآسيوية والأمريكية للأندية.





وتحرص الشبكة على طرح ترددات بين الحين والآخر من خلال العديد من الأقمار الصناعية، والتي أعلنت نيتها عن إطلاق التردد الجديد لعام 2019 لجميع الجماهير خلال ساعات.





ويمكن لجميع المشاهدين الآن متابعة قنوات "بي أوت كيو" لمتابعة العديد من البطولات العربية المقامة حاليًا وأبرزها البطولات التي تقام في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى بطولات الخليج العربي وبطولة دوري أبطال أفريقيا وأبطال أوروبا؛ من خلال بث مباشر تردد قناة بي اوت كيو من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.













ويرصد "الفجر الرياضي" ترددات قنوات "beout Q" الجديدة من خلال التقرير الآتي:-





"الترددات".





1- "نايل سات"





تردد: 12344.





معامل الترميز: 27500.





عمودي| V.





2- "نايل سات"





تردد: 12034.





معامل الترميز: 27500.





افقي| H.





3- "عرب سات"





تردد: 12207.





معامل الترميز: 27500.





عمودي| V.





4- "عرب سات"





تردد: 11919.





معامل الترميز: 27500.





افقي| H.









يذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو beoutQ كانت قد توقفت عن العمل خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل أن تعود للبث من خلال الأجهزة الداعمة للإنترنت.





وتفيد بعض الأنباء الجديدة أن القناة سوف تنقل بإسم جديد ولوجو مغاير تماماً عن القديم وسنعمل على متابعتكم بكل ما هو جديد حول هذا الموضوع فتابعونا.









ويبحث الكثير من متابعي قنوات بي اوت كيو الرياضية عن الترددات الجديدة لمتابعة جميع المباريات في البطولات العالمية التي تذاع على هذه القناة، وأيضا تقوم بعرض البطولات القارية المتنوعة حيث يهتم جميع متابعي كرة القدم إلى متابعة أفضل القنوات التي تقوم بعرض أهم المباريات، والبطولات التي تكون عالميا، ومحليا، وأيضا قارية، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة الدوري الايطالي، والإسباني، وأيضا الدوري الفرنسي، وعن القنوات التي تقوم بإذاعة كأس العالم، وإفريقيا، والعديد من البطولات التي يهتم الكثير بمتابعتها طوال السنة.



