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زيدان يعلن جاهزية نجمه لموقعة باريس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:51 م
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زيدان يعلن جاهزية نجمه لموقعة باريس
زين الدين زيدان
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منى العوضي
 
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على جاهزية أحد نجوم الفريق من أجل المشاركة في المباراة المقبلة ضد باريس سان جيرمان والمقرر إقامتها مساء يوم غدٍ الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هازارد جاهز تماماً للعب المباراة، أعتقد أننا بدأنا بداية جيدة في هذا الموسم".

وتابع: "بنزيما ليس مجرد هداف، بالرغم من انه يسجل أكثر الآن، لكنه في الغالب لاعب جماعي وهذا هو أكثر ما يهمني".

وأكمل: "من الأهم الليجا أم الأبطال؟ بالنسبه لريال مدريد كل شيء مُهم، بالطبع  باريس سان جيرمان من الفرق المُرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصةً مع وجود الثلاثي نيمار وكافاني ومبابي".

وأضاف: "بنزيما دائمًا ما يملك دافع للفوز، لكن ربما هنا أكثر قليلاً بسبب التنافس بين باريس وليون، ويمكن أن يلعب خاميس رودريجيز في العديد من المراكز، لكن صحيح أنه كلما كان قريباً من الهجوم كان أفضل، إنه لاعب مهم ونريده أن يكون مرتاحاً".

وأردف: "إيكاردي لاعب ممتاز وقد أثبت ذلك دائمًا، إنه هداف، ونحن نحترم كيلور نافاس كثيراً".

وانتقل زيدان للحديث عن هازارد: "لديه الكثير من التصميم والطموح لفعل شيء كبير لهذا النادي، دع هازارد يستقر وسترى ما يمكن أن يفعله".

والجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت ريال مدريد في المجموعة الأولي رفقة فرق؛ باريس سان جيرمان وكلوب بروج وجالطة سراي التركي.

ويواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "برينس دي بارك" مساء يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
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