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مكرم محمد أحمد: القوات المسلحة تتعرض لحملة قذرة لتشويهها (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:58 م
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مكرم محمد أحمد: القوات المسلحة تتعرض لحملة قذرة لتشويهها (فيديو)
مكرم محمد أحمد
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هدى عبدالرازق
 
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المؤتمر الوطني الثامن للشباب كشف كثير من الأمور أهمها، أن القوات المسلحة المصرية تتعرض لحملة هجوم مخططة، تستخدم كافة الأساليب القذرة من أجل تشويه صورة القوات المسلحة.

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المصريين اطلعوا بأنفسهم خلال فعاليات المؤتمر كيف يتعرضون لعمليات خداع وتزييف للواقع، معتبرًا أن الجلسة الثانية من المؤتمر والتي كانت بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على االدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" كانت من أهم فقرات المؤتمر.

وأضاف أن الرئيس السيسي رد خلال فعاليات المؤتمر على كل التساؤلات التي تدور في أذهان المصريين، وكان موفقا في ذلك، موضحا أن هدف المؤتمر التأكيد على وقوف الشعب المصري إلى جوار القوات المسلحة، منوهًا بأنه تم الرد خلال المؤتمر على كل الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن مؤسسات الدولة.

وثمن رد الرئيس على الشائعات رغم نصيحة أجهزة الدولة له بعدم التحدث في الأمر، موضحا أن تكتم الرئيس وعدم رده كان سيزيد من حجم الشائعات.

هذا وقد انعقدت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب يوم السبت الماضي، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وبرعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 1600 شاب، والذي تضمن 3 جلسات، وكانت إحدهم "اسأل الرئيس" والتي كان ينتظرها المصريون.

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المزيد عن: مكرم محمد احمد مكرم محمد أحمد عبد الفتاح السيسي تأثير نشر الأكاذيب المؤتمر الثامن القوات المسلحة الألش إسال الرئيس
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