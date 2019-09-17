بدء حجز وحدات الإسكان "سكن مصر" و"جنة" الثلاثاء المقبل





يشمل الطرح مدن (أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة)، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني، وكانت الأسعار فى أخر طرح كالتالي: ( مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا للمتر، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز، مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه، مدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه، وسجل سعر المتر في مدينة غرب أسيوط 3480 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه) .

وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقا لموقع الوحدة في العمارة.

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان عن بدء حجز وحدات الإسكان المطروحة بمشروعي "سكن مصر" و"جنة" يوم 24 سبتمبر الجاري.وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن المواطن يستطيع حجز وحدات سكن "مصر" و"جنة" من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مطروحة منذ عام تقريبًا.وأوضح أن المواطن يختار المشروع الذي يريد الحجز فيه ثم يقرأ كافة الشروط ويري مساحات الوحدات والنماذج المختلفة في المدن، لافتًا إلى أن المخطط يوضح مكان المدينة ويستطيع رؤيته على الطبيعة، معلقًا: "وزارة الإسكان تنتهج منهج جديد لا طرح وحدات إلا بعد الانتهاء من البناء وفي مراحل التشطيبات النهائية".وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن كراسة الشروط توضح بيانات الوحدات السكنية كاملة بما في ذلك سعر الوحدة، وموقع المدينة، منوها إلى أن مشروع "سكن مصر" متوافر في 7 مدن، وهي أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.وتابع "خطاب": "سكن مصر" و"جنة" يخدمان شريحة كبيرة من المواطنين؛ ولذلك ليس عليهما اشتراطات كثيرة، وهما بعيدان عن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل"، لافتا إلى أن أهم الشروط عدم حصول المتقدم على وحدة في الإسكان الاجتماعي وذلك للحفاظ على الشقق المخصصة لدعم محدودى من الأخرين أصحاب الدخول العالية.