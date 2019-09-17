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سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17/9/2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:21 م
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سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17/9/2019
سعر الريال السعودي بالجنيه المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع الطلب على الريال السعودي فى الفترة الأخيرة بعد انتهاء موسم الحج، ليستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنوك المصرية ليسجل سعر الريال السعودى بالجنيه المصرى نحو 4.32 للشراء مقابل 4.37 جنيه للبيع، وعلى المستوى العالمي تظهر العملة الوطنية السعودية قوة الاقتصاد السعودي أمام التحديات الجديدة التى يمر بها خاصة بعد حادث حقول أرمكو الذى تسبب بخسائر كبيرة أثرت على الكثير من الدول، وارتفعت اسعار العملات الدول المصدرة للنفط بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الحادث، كما استطاعت اسواق المال خاصة البورصة السعودية تحدي الارهاب وتحقيق المكاسب بعد أن احتوت تأثير الحريق عليها .

وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على الميزانية .

وشهدت اسعار النفط تراجع حاد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهو ما يعتبر أسرع عما كان متوقعا بادئ الأمر عقب حادث ارمكو الذى رفع الأسعار أمس بنحو 20 %، وتراجع خام برنت  بما يعادل 5.4% ليسجل 65.30 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس  بنحو 3.8 % ليسجل 60.50 دولار للبرميل .

وقالت رويترز على لسان مصدر لم تذكر أسمه، أن الإنتاج قد يعود بالكامل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وأن المملكة تقترب من استعادة 70 بالمئة من الفاقد البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات .

وتعد أرامكو، أكبر شركة نفط بالعالم من حيث الاحتياطى والذى سجل 260.2 مليار برميل من المكافئ النفطي في عام 2017 .

اسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى :

4.34  جنيه للشراء .

4.38  جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية :

4.32 جنيه للشراء .

4.37 جنيه للبيع . 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى :

4.33  جنيه للشراء .

4.38 جنيه للبيع .


سعر الريال السعودى فى بنك مصر :

4.33  جنيه للشراء .

4.38 جنيه للبيع .


سعر الريال السعودى فى بنك البركة :

4.28 جنيه للشراء .

4.41 جنيه للبيع .


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى :

4.32  جنيه للشراء .

4.37 جنيه للبيع .

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