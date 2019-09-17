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المملكة تدين تصاعد عمليات الاستهداف المتعمد في سوريا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:25 م
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المملكة تدين تصاعد عمليات الاستهداف المتعمد في سوريا
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الفجر السعودي
 
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أعرب مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، عن الأسف إزاء ما ورد في تقرير اللجنة عن تصاعد عمليات الاستهداف المتعمد للمناطق التي يسكنها المدنيون الأبرياء خصوصاً في أدلب، داعياً أطراف الصراع كافة إلى تجنب المدنيين والسماح غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأوضح "الواصل"، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، أن الأزمة السورية رغم دخولها العام الثامن إلا أن الصراع المسلح لايزال قائماً، وللأسف الشديد لاتزال انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تتم على يد أطراف النزاع، وخصوصًا على يد النظام السوري والميليشيات الأجنبية المتعاونة معه، بما في ذلك وضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين من السكان المدنيين الضعفاء.


كما أعرب الدكتور الواصل عن الأسى لما ورد في تقرير اللجنة من أن الصراع القائم في سوريا أدى إلى تشريد قرابة 13 مليون شخص من المدنيين، نصفهم لاجئون والنصف الأخر مشردون داخلياً، وما زالوا يعانون من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية خصوصًا من النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وهنا تكمن أهمية الضغط على أطراف الصراع لوقف جميع الانتهاكات بحق هؤلاء المدنيين والوصول إلى حل سياسي.

وأكد الواصل موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية منذ بدايتها، الذي يتمثل في دعم جميع الجهود الدولية لحل هذه الأزمة سياسياً، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي نتطلع أن يحقق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.

أعلن رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا، اليوم الثلاثاء، أنَّ منطقة “خفض التصعيد” المزمعة في إدلب تحولت إلى ساحة معركة، كما أنَّ النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا بالحملة العسكرية.

 

وقال “باولو سيرجيو بينيرو”، خلال مداخلة له حول سوريا في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنَّ “عمليات النظام السوري في إدلب تسببت بنزوح نصف مليون مدني”، مضيفًا أنَّ العديد من النازحين يعيشون في ظروف سيئة وينامون في العراء.

 

وأضاف، أنَّ المستشفيات الطبية تعرّضت لدمار كبير، مشيرًا إلى أنَّ عملية النظام في إدلب ألحقت دمارًا واسعًا في البنى التحتية.

 

وأكّد رئيس اللجنة أنَّ، المناطق التي تقبع خارج سيطرة النظام السوري، تشهد انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، من اعتقالات واختفاء قسري وغيرها.

 

كما تطرق إلى وضع النازحين في مخيم الركبان؛ الواقع على الحدود السورية – الأردنية، ومخيم الهول؛ الواقع في مدينة الحسكة والتابع لسيطرة ميليشيا قسد، قائلاً إنَّ “الناجين من فظائع داعش في مخيم الهول يعانون ظروفا غير مستقرة، كما أنَّ النازحين في المخيمين المذكورين يعيشون أوضاعًا سيئة جدًا”.

 

ويوم أمس، قدّم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، صورًا قال إنها تثبت “سلامة” المستشفيات في إدلب.

 

وعقد السفير مؤتمرًا صحفيًا، قال فيه إنه “قدم أدلة للأمم المتحدة عن عدم استهداف الطيران الروسي للمواقع الإنسانية المدنية في محافظة إدلب”، ونفى كل التقارير التي تتهم روسيا بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في المحافظة.

 

وتشمل الأدلة، بحسب ما نقلت صورًا لمبانٍ مدمرة قال نيبينزيا إنها “تعرضت للدمار قبل القصف أو بعده، دون وجود علامات على أنها دُمرت بفعل قصف الطيران الحربي الروسي”.

 

وأضاف، أنَّ “قائمة النقاط الطبية التي شاركتها الأمم المتحدة مع روسيا من أجل عدم استهدافها أصبحت ملجأ للمسلحين، الذين يختبئون فيها عند حدوث غارة جوية”.


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