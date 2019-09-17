أحدث كوبونات وتخفيضات المتاجر الالكترونية

تم إطلاق موقع الموفر للكوبونات والتخفيضات قبل عدة أشهر فقط، فترة صغيرة خلق فيها مكانا جيدا له في المجال.

مكان جاء كنتيجة لجودة الخدمات المجانية التي يقدمها للمتسوقين العرب وكذا لتفاني فريقه في ابتكار حلول إبداعية تحل مشاكل الزوار الذين يتجاوز عددهم 15 ألف في الشهر.

يركز موقع الموفر حاليا على توفير أحدث العروض والتخفيضات التي تطلقها مختلف العلامات التجارية والمتاجر الالكترونية الكبرى في الوطن العربي.

السبب من وراء إنشاء موقع الموفر كان الشح في جودة المحتوى العربي الخاص بالتخفيضات في فترة تشهد نمو سريع للتجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

فترة يحتاج في المتسوقون العرب لمنصة تقدم خدمات مجانية بجودة عالية، خدمات من شأنه أن تساعد على تخفيض الميزانية المخصصة للتسوق عبر الانترنت.





كوبونات وخصومات موقع الموفر

إذا كنت من المتسوقين الذين يفضلون شراء منتجاتهم المفضلة اعتمادا على الانترنت، فيجب أن تكون من المستخدمين الأوائل الذين يزرون موقع الموفر دائما.

يوجد بموقع الموفر عشرات الكوبونات التي تشمل أهم المتاجر الالكترونية في المنطقة العربية وكل مجالات التسوق تقريبا.

توجد كوبونات خاصة بالموضة والعطور، الماكياج والعناية بالبشرة، مستلزمات الأطفال، رحلات الطيران، حجز الفنادق، المكملات الطبيعة والكثير.

دعونا نمر الآن لإلقاء نظرة سريعة على بعض أبرز المتاجر الالكترونية التي ينشر الموفر عروضها وكوبوناتها.