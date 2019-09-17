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الخارجية الفرنسية تدعو إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:18 م
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الخارجية الفرنسية تدعو إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج
جان إيف لودريان
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وكالات
 
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، في القاهرة إلى "وقف التصعيد" في الخليج، بعد الهجمات التي تبناها الحوثيون ضد المنشات النفطية لشركة أرامكو السعودية.

وأعلن الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هجمات، السبت، وقالوا إنهم أرسلوا مجموعة من الطائرات المسيرة عبر الحدود، غير أن واشنطن حملت إيران مسؤولية الهجمات.

والتقى لودريان، الذي يقوم بزيارة لمدة يوم واحد للقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم عقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره المصري سامح شكري، بعد جلسة مباحثات بينهما.

وقال لودريان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد أشرنا إلى رغبتنا المشتركة في وقف التصعيد(..)، ونعتقد أنه من الضروري تضافر كل الجهود من أجل وقف التصعيد".

ووصف لودريان، الوضع الراهن بأنه "لحظة توتر إقليمي كبير". وحيا التحقيق الذي أطلقته السعودية "لمعرفة الحقيقة" حول مصدر هذه الهجمات.

وأضاف "ينبغي (تبني) استراتيجية لوقف التصعيد، وأي عمل مضاد لهذه الاستراتيجية سيكون ضاراً للوضع في المنطقة".

ورداً على سؤال حول احتمال أن تكون ايران مسؤولة عن الهجمات على أرامكو، قال لودريان، إنه "حتى الان لا تمتلك فرنسا أدلة تتيح لها أن تقول إن كانت الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك"، كما قام لودريان، بـ17 زيارة وزارية الى مصر، كوزير للدفاع من قبل ثم كوزير للخارجية.

وزار لودريان، الإثنين، الخرطوم حيث أكد أن فرنسا ستضغط من أجل رفع السودان من على القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وسيغادر لودريان، في وقت لاحق، الثلاثاء، إلى باريس.
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