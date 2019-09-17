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مواطنون عن الدعوات للفوضى والعنف: "أصحابها مأجورين لتخريب البلد" (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:14 م
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مواطنون عن الدعوات للفوضى والعنف: أصحابها مأجورين لتخريب البلد (فيديو)
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رقية جمال
 
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"أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور يستعرض أراء الشعب المصري، في دعوات الفوضى والعنف التي تقوم ببثها جماعة الإخوان الإرهابية، وأتباعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجمع المصريين خلال التقرير على رفضهم لهذه الدعوات، قائلين: "لسة هنجرب ثورة تاني، جربنا ثورتين وجربنا حكم الإخوان قبل كدا، نمشي مع الرئيس السيسي في ما يقوم به من مشروعات قومية يتم إنجازها، والبلاد لا تقوم على الثورات، وحتى تعود لنا مصر مرة أخرى يكون بالتعاون والأخلاق والعمل، كفاية اللي وصلت له البلد، ونعمل مشروعات تفيد الشعب والشباب الذي يبحث عن فرص عمل".

فيما أكد بعضهم على أن جميع أفراد الشعب المصري بفئاته بأكمله يرفضوا القيام بثورات أخرى، معقبين: "كفاية كدا إحنا ما صدقنا نقف على رجلينا، وأن السياحة رجعت لمصر وبقي في أمن وطمأنينة بجهود الرئيس والجيش والشرطة، وأصحاب هذه الدعوات مأجورين لتخريب البلد، والشعب المصري هو من يتحمل في النهاية، إحنا شوفنا إيه من الإخوان.. الإخوان طول عمرهم بيخربوا البلد".

وأشادوا بما يحدث في مصر من إنجازات ومشروعات قومية، وتحسن معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية في مصر، مضيفين: "ثورة ايه اللي عايزينها الإخوان، الإخوان مستخبيين دلوقتي وبيحاربوا مصر من برة، والشعب المصري لن يقبل بحدوث ثورة جديدة، الناس جربت الفوضى وشافت اللي حصل فيها، والآن أصبح هناك استقرار وأمن، وما نحن فيه الآن أفضل مما كنا عليه من قبل، إحنا كنا فين وبقينا فين، إحنا ما صدقنا البلد وقفت على رجلها ومش عايزين نرجع لورا".
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