رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات في رحاب كلية الطب (صور)

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اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء كليات الجامعة في اللقاء الشهري لمناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم، والذي عقده اليوم بكلية الطب عقب المشاركة في احتفال الكلية بتجديد اعتمادها، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.



استهل "مبارك" الاجتماع بتوجيه الشكر لكلية الطب لاستضافتها لفعاليات الجلسة، والتهنئة بتجديد اعتمادها، والتهنئة للدكتور عادل نصار عميد العلوم لتوليه عمادة الكلية متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، والتهنئة للدكتور علوي الخولي لتوليه رئاسة جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ومؤكدًا مساندة الجامعة لجميع أبنائها.



وأشار "مبارك" إلى ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي نظمته الجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي محققًا نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات أشاد به الجميع.



واستأنف الاجتماع بالحديث عن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بداية الأسبوع القادم، مستعرضًا خطة العمل بالكليات وتوفير احتياجات الأقسام المختلفة، وأهمية التواصل المباشر والمستمر مع الطلاب وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بهم وبالخدمات المقدمة لهم والإجابة على استفساراتهم والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.



كذلك ضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية مع عدم السماح بالسفر إلا في حالة الضرورة القصوى وحالات المهمات القومية أو العلمية، وتوجيه أعضاء الاتحاد بكل كلية للمساعدة في توعية الطلاب الجدد وتعريفهم بالكلية وبالأنشطة المختلفة عن طريق تنظيم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد، والتنبيه على الطلاب الالتزام الكامل بالقواعد والنظم الجامعية وأي إخلال بالنظام العام سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية للحافظ على انتظام الدراسة والأمن داخل الحرم الجامعي.



كما أكد على الانتهاء من التحويلات بين مختلف الكليات الجامعية مع بداية الدراسة، وإعلان الجداول الدراسية لمختلف الكليات مبكرًا وأماكنها وتوقيتها وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية ويتم تفعيلها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالكلية، وذلك خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019.



كما ناقش رئيس الجامعة الضوابط العامة للتسكين بالمدن الجامعية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة، والتنبيه على الطلاب الالتزام بالقواعد والنظم الخاصة بالمدن الجامعية وأي إخلال بالنظام سيتم فصل الطالب فوراً من المدن.



واستعرض رئيس الجامعة في ختام الجلسة ما تم خلال الشهر من مشاركات وملتقيات، وما تم خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإعداد استراتيجية الجامعة وعمل الاستبيان الذي سيتم توزيعه إلكترونيًا على أعضاء هيئة التدريس بالكليات للإجابة عليه للوقوف على نقاط الضعف والقوة وتحليل البيئة الداخلية للجامعة تمهيدًا لوضع الاستراتيجية 2020/2030.