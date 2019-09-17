أخبار البورصة .. التداولات تسجل نحو 960.8 مليون جنيه

بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 نحو 266.6 مليون ورقة مالية بقيمة 960.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 177 شركة، وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 127 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.





وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مضعوطة بإتجاه بيعي من قبل المتعاملين المصريين، علي إثر التطورات الجيوسياسية بعد حادث أرامكو السعودية ، والتي أثرت علي البورصة المصرية بشكل كبير وخسر رأس المال السوقى نحو 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14752 نقط ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1443 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.





الأجانب يستحوذون علي 17.51% من إجمالي تداولات اليوم





وإستحوذت تعاملات المصريين 75.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 7.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.58%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.









أيمن فودة





قال أيمن فودة خبير أسوق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة قد أنهت تداولات جلسة منتصف الأسبوع على تراجع عنيف ليعمق كلا المؤشرين من تراجعاتهما ، بضغط من بيع مؤسسى كثيف ، خاصة العربية والاجنبية و الأفراد المصريين، علي إثر التوترات الجيوسياسية بمنطقة الخليج و ما ستسفر عنه هذه الاحداث من ردود افعال سياسية و اقتصادية ، ومن المؤكد انعكاسها علي المنطقة.





وأوضح فودة من خلال تصريح خاص ل" فجر " انه قد دعم من تلك المبيعات تقفيل المراكز الإئتمانية وإيقاف الخسائر على معظم الأسهم في غياب المحفزات ، لينهى المؤشر الرئيسى تداولاته عند 14752.45 نقطة ، بتراجع 217.79 نقطة ، بنسبة هبوط 1.45% ، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 7.88 نقطة ، بنسبة هبوط 1.43% منهيا عند 542.63 نقطة ، جاء ذلك فى ظل قيم تداولات مرتفعة لتسجل 964 مليون جنيه ، باحجام تداول 281 مليون سهم ، وفقد راس المال السوقى للشركات المقيدة بنحو 10.395 مليار جنيه مسجلا 738.709 مليار جنيه بنهاية تداولات الثلاثاء



