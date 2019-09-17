ريال مدريد يضع خطة مستقبلية للتغلب على كبار أندية أوروبا

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني لديــه خطة بديلة لترتيب صفوفه حيث أن نادي بحجم ريال مدريد لا يسير أبداً بـ دون تخطيط، والفريق حالياً يراهن على عنصر الشباب ويتعامل معهم على نهج واضـح وهو التعاقد مع لاعب صغير صاحب موهبة ثم الرهان على أن يُقنع فور وصوله، أو العمل على موهبته لـ ينجح مستقبلاً.





وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الخطـة في ريال مدريد تُسمى مارتن أوديجارد، الذي يبلغ الآن 20 عاماً ليصبح الآن صاحب جودة وموهبة بعد أن تعاقد معه ريال مدريد في عمر الـ 17 ربيعاً، النرويجي الذي استبعد فكرة الانتقال إلى ليفربول، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونه، وذلك من أجل اللعب في البرنابيو.





خطة ريال مدريد مع الياباني كوبو الطفل الذي يبلغ عمره 18 عاماً، والـذي يلعب معاراً لـ ريال مايوركا من أجل صقل موهبته ومنحه الاستمرارية ، ثم خطة ريال مدريد بـ التعاقد مع رودريجو صاحب الـ 18 عاماً والإبقاء عليه في الكاستيا سيراً على خطوات فينيسيوس جونيور.





وكـذلك الأمر مع بقيـة الشباب، حيث تُسمى خطة ريال مدريد بـ سيبايوس، فاييخو، ريجيلون، اللاعبين الذين عليهم أن يكبروا على الصعيد الفني، ثم العـودة لـ مساعدة ناديهم، هذه هي خطـة ريال مدريد والرهان على عنصر الشباب.





وقد صمم ريال مدريد هذا النهـج من أجل مواجهة الفرق المدعومة مالياً، والرهان سيكون على العنصر الخام والعمل على تطويره والاعتناء به، خاصة الشباب الذين تجذبهم فكرة ارتداء قميص أفضل نادي كرة قدم في التاريخ.



