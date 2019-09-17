مؤشر بورصة "قطر" يهبط عند مستوى 10470.83 نقطة بختام التعاملات

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرة 40.75 نقطة، لتغلق عند مستوى 10470.83 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 168.8 مليون سهم بقيمة 290.7 مليون ريال قطرى عبر 8607 صفقة، وارتفعت 16 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%.



