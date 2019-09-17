رجل صيني ينهار بعد وفاة قطته ويستنسخ آخر بـ 34000 دولار

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قرر رجل أعمال صيني، لم يتمكن من تحمل فقدان قطته المحبوبة التي توفيت بسبب إصابة في المسالك البولية في سن الثانية، استنساخ حيوانه الأليف الميت مقابل 34000 دولار.



وسعى "هوانغ يو" إلى الحصول على خدمات شركة سينوجين التي تتخذ من بكين مقرًا لها، وهي شركة تجارية لاستنساخ الحيوانات الأليفة استنسخت بالفعل أكثر من 40 كلبًا بتكلفة تبلغ حوالي 53000 دولار لكل منها، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.



والقطة "يو" نسخة، ولدت في 21 يوليو مع نفس نمط الفراء الأبيض والرمادي وكلفته حوالي 35000 دولار. كانت أول استنساخ ناجح للقطط في الشركة.



وقال "يو" إنه دفن بالفعل القطة الأصلية في يناير عندما قرر الاستمرار في الاستنساخ، ولكن أولا، اضطر إلى اكتشاف جثتها، ووضع الحيوان في الفريزر الخاص به حتى يأتي موظف من "سينوجين" ويأخذ عينة من الحمض النووي.



وعندما سئل عن السبب وراء خطوته غير العادية، قال يو: "في قلبي "جاريلك" لا يمكن تعويضها. ولم يترك لي أي خيار آخر، لذلك لا يمكنني إلا أن استنساخها".



قد أخذ العلماء خلايا الجلد من القط "جارلك" الأصلية وقاموا بزرعها في بيض القطط، وإنتاج 40 أجنة مستنسخة.



وصرح تشن بينشي، رئيس فريق تجارب سينوجين، لصحيفة التايمز بأن الأجنة وضعت بعد ذلك في قطط بديلة، الأمر الذي أدى إلى ثلاث حالات حمل، على الرغم من أن واحدة فقط قد انتهت.



على الرغم من استنساخ الحيوانات الأليفة في أجزاء أخرى من العالم، مثل كوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة، إلا أن خبراء الصناعة يقولون أن أول استنساخ للقطط في الصين يعد علامة فارقة في قطاع الاستنساخ التجاري، الذي يجذب بشكل متزايد أصحاب الحيوانات الأليفة الخاصين، وليس مرتفعًا فقط وأيضًا من عشاق الحيوانات " باربرا سترايسند" التي دفعت 50000 دولار لاستنساخ كلبها "سامي".



وصرح المدير التنفيذي لشركة سيوجين لوكالة فرانس برس: "في الواقع، فإن نسبة كبيرة من العملاء هم شباب لم يتخرجوا إلا في السنوات القليلة الماضية. ومهما كان أصل الحيوانات الأليفة، فإن أصحابها سيرونهم جزءًا من العائلة.



تقول سيوجين إنها تأمل في استخدام تقنيتها لتحقيق المصلحة العامة، مثل قابلية استنساخ حيوانات الباندا العملاقة المهددة بالانقراض أو نمور جنوب الصين، ولكن "سيكون صعبًا للغاية" ويستغرق "مزيدًا من الوقت".

